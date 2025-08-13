Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión El suceso tuvo lugar a las siete y media de la tarde, cuando uno de los coches empezó a despedir humo en la avenida de Extremadura, frente al colegio del Pilar

Plasencia vivió un momento de alarma en la tarde de este miércoles cuando dos coches quedaron completamente calcinados en la avenida de Extremadura, justo frente al Colegio del Pilar. El incidente se produjo alrededor de las siete y media de la tarde y movilizó a bomberos y fuerzas de seguridad.

Según los testigos, un Alfa Romeo circulaba cuesta abajo en dirección sur, ocupado por una mujer y un hombre, cuando comenzó a desprender humo negro y un fuerte olor a quemado. Los ocupantes detuvieron el vehículo y levantaron el capó, creyendo que se trataba de un problema menor. Sin embargo, pocos instantes después, el coche comenzó a arder, afectando incluso a los sistemas de freno.

El Alfa Romeo, estacionado cuesta abajo, se puso en movimiento de manera descontrolada. Tras cruzar un paso peatonal, se desplazó hacia la izquierda y alcanzó gran velocidad hasta chocar contra un Citroën Picasso que se encontraba aparcado y sin ocupantes. El fuego se propagó rápidamente, consumiendo ambos vehículos hasta dejarlos reducidos a un siniestro total.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, que lograron extinguir las llamas cerca de las ocho y media de la tarde, el incendio no se extendió a otras zonas de la avenida. También colaboraron patrullas de la Policía local y Nacional para asegurar la zona y controlar el tráfico.

