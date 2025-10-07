Dos menores detenidos por robar 20 móviles de alta gama en un establecimiento de Plasencia

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Plasencia han detenido a dos jóvenes menores de edad, de 16 y 17 años, por robar con fuerza 20 teléfonos de alta gama en un establecimiento de reparación de teléfonos móviles, tras fracturar la puerta de entrada con una maza, que dejaron abandonada en el lugar.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 5,00 de la madrugada del pasado 30 de septiembre, cuando los agentes fueron alertados de un robo en un establecimiento de reparación de teléfonos móviles, en el que tras romper varios expositores, sustrajeron 20 móviles de alta gama.

Los agentes se percataron de que la maza abandonada se correspondía con las típicas que se encuentran a la venta en diversos bazares, por lo que tras visitar varios establecimientos, localizaron uno próximo a la estación de autobuses que reconoció que el día anterior había vendido una como esas a dos jóvenes.

Tras visualizar las cámaras de seguridad del local, los policías lograron identificarlos y establecieron un dispositivo de búsqueda de ambos jóvenes, que fueron detenidos cinco horas después de cometer el robo, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Los detenidos portaban entre sus pertenencias sendos teléfonos sustraídos esa misma madrugada, y con la preceptiva autorización, los agentes recuperaron los otros 18 teléfonos móviles en el domicilio de uno de ellos.

Los detenidos son dos varones de 16 y 17 años que fueron trasladados a dependencias policiales, y posteriormente se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores.

Temas

Policía Nacional