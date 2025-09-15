Críticas en Plasencia por el estado de los ascensores públicos de La Isla y Luis de Toro
El PSOE denuncia suciedad, malos olores y falta de mantenimiento en los elevadores y las escaleras mecánicas, y pide actuar al gobierno local
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:45
El PSOE de Plasencia ha denunciado públicamente el estado en el que se encuentran los ascensores del párking de La Isla y del ambulatorio Luis ... de Toro, así como las escaleras mecánicas de la ciudad. Según los socialistas, estos espacios de uso público presentan un cuidado que consideran «inadmisible».
En su comunicado, el PSOE describe la situación como un problema grave de limpieza y mantenimiento: «La mugre acumulada, los malos olores y la falta de limpieza son un auténtico foco de insalubridad que atenta contra la salud pública y la imagen de la ciudad».
El partido responsabiliza directamente al equipo de gobierno del PP, al que acusan de «inacción y abandono» y de mostrar «una total falta de respeto hacia los ciudadanos al no garantizar un servicio básico como es la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos».
Desde la formación socialista afirman que «no basta con soluciones puntuales ni con lavados de cara» y exigen un plan de limpieza «exhaustivo, periódico y permanente» que ponga fin a lo que consideran una situación «vergonzosa».
El PSOE reclama que Plasencia cuente con un plan de limpieza profunda y semanal de todos los ascensores públicos y escaleras mecánicas, con el fin de garantizar espacios «dignos, higiénicos y seguros».
