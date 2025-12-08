Condena de 14 años a un hombre por agresión sexual a un menor

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre a un total de 14 años de prisión por la elaboración de material pornográfico, dos delitos de agresión sexual, exhibición obscena, corrupción de menores y un tercer delito de agresión sexual, todos ellos cometidos contra un mismo menor de edad en el verano de 2023. El caso, que comenzó con una investigación instruida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Plasencia, refleja la utilización de redes sociales para captar y someter a menores.

El acusado mantuvo contacto con la víctima, un vecino al que conocía desde su infancia en Plasencia, a través de Instagram y WhatsApp. Según los hechos probados, el hombre envió numerosas fotografías y vídeos de contenido sexual explícito al menor, presionándole para que le remitiera material similar, lo que el niño finalmente hizo ante el temor de que revelara a sus padres que fumaba.

Además, el condenado mantuvo varios encuentros personales con el menor en la localidad de residencia de este, llegando a entregarle dinero o tabaco para granjearse su confianza. En uno de esos encuentros, ocurrido en una zona apartada, el acusado logró que se produjera una masturbación mutua, aprovechando la situación de vulnerabilidad y el miedo del niño.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres en base a un acuerdo de conformidad, impone, además de las penas de prisión, una serie de inhabilitaciones que superan los 17 años para cualquier actividad con contacto con menores. También se le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años y se le impone la medida de libertad vigilada durante una década una vez cumpla la condena. En el ámbito de la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar al menor con 15.000 euros por daños morales, de los que ya había consignado 3.500. La sentencia pone fin al proceso judicial de primera instancia, aunque es susceptible de recurso de apelación.