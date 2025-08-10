HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel con las normas de regulación de estacionamiento en la primera planta del parking. J. C. R.

Los coches incumplen sistemáticamente las normas del parking Eulogio González de Plasencia

Una de cada tres plazas estuvo ocupada de forma irregular este viernes, debido a la falta de control y la ausencia de sanciones en el reglamento rotatorio

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:10

El próximo 30 de agosto se cumplirán cuatro años desde la inauguración oficial del parking gratuito de Eulogio González, situado a los pies ... del puente Trujillo, en Plasencia. Desde entonces, la instalación no ha dejado de acumular problemas: primero fue la limpieza, después la falta de plazas libres en horas punta y, en los últimos meses, el incumplimiento sistemático de la normativa rotatoria implantada hace menos de un año para garantizar la disponibilidad de aparcamiento.

