Los coches incumplen sistemáticamente las normas del parking Eulogio González de Plasencia

El próximo 30 de agosto se cumplirán cuatro años desde la inauguración oficial del parking gratuito de Eulogio González, situado a los pies ... del puente Trujillo, en Plasencia. Desde entonces, la instalación no ha dejado de acumular problemas: primero fue la limpieza, después la falta de plazas libres en horas punta y, en los últimos meses, el incumplimiento sistemático de la normativa rotatoria implantada hace menos de un año para garantizar la disponibilidad de aparcamiento.

El sistema, en vigor desde septiembre de 2024, fijó un tiempo máximo de dos horas en la primera planta durante días laborables y las mañanas de los sábados, y de 23 horas en las plantas segunda y tercera. El objetivo era evitar que el aparcamiento se convirtiera en un garaje particular para quienes trabajan o viven en la zona. El control debía realizarse mediante cámaras lectoras de matrículas, que enviarían informes diarios a la Policía Local. Las infracciones –tanto leves como graves– podían derivar en multas de 80 euros y en la retirada del vehículo al depósito municipal.

En la práctica, la normativa apenas se cumple. La ausencia de sanciones y de intervención de la grúa ha convertido el sistema rotatorio en una herramienta meramente disuasoria. Con el tiempo, las señales han perdido su efecto y solo influyen en conductores poco familiarizados con la situación. «La grúa no ha aparecido y las denuncias nunca han llegado», dice un usuario que reconoce haber tenido su coche estacionado tres días seguidos, cansado de ver que otros antes hicieron lo mismo sin sufrir las consecuencias.

La alta ocupación y el escaso control han devuelto el parking al escenario previo a la regulación: encontrar plaza en horario laboral es una odisea. A las diez de la mañana, cuando empieza la actividad comercial y se activa el control horario, las 120 plazas suelen estar casi llenas. Esto sucede incluso en agosto, con parte de la población de vacaciones; en otros meses, la dificultad es aún mayor.

El diario HOY realizó un seguimiento este viernes y sábado para comprobar el grado de cumplimiento del sistema rotatorio. En la primera planta, con 40 plazas y un límite de dos horas, el 55% de los vehículos (22) no se movió entre las 10.00 y las 13.00 del viernes. Más de 24 horas después, seis de ellos seguían estacionados en el mismo lugar. Cabe recordar que en esta planta la regulación rige de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y los sábados de 10.00 a 14.00, con la obligación de esperar al menos una hora para volver a aparcar.

En las plantas segunda y tercera, con 80 plazas y la obligación de mover el vehículo al menos una vez cada 23 horas, el incumplimiento fue más moderado: 17 coches –11 en la segunda planta y 6 en la tercera– permanecieron inmóviles, al menos, durante 25 horas. En conjunto, de las 120 plazas observadas, 39 estaban ocupadas por vehículos que vulneraban la normativa, el 32,5% del total. Un porcentaje que se dispara en días centrales de la semana y fuera de la época estival. En esa cifra no se incluyen los coches que estaban mal aparcados, ya sea en zona adaptada, en zona ciega o en lugares de recarga eléctrica, que lleva meses sin funcionar.

La rotación diaria en estas dos plantas pretendía conciliar las necesidades de residentes y trabajadores con la disponibilidad para otros usuarios. Pero sin un control efectivo, la regulación ha quedado en suspenso. En su presentación, el Ayuntamiento aseguró que el control sería exhaustivo gracias a las cámaras instaladas en accesos y salidas de cada planta, que enviarían a la Policía Local un informe diario con matrículas y horarios. Un año después, la ausencia de miedo a las sanciones ha neutralizado cualquier regulación.