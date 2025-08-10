La suciedad y la falta de higiene deterioran la imagen del recinto
J. C. R.
PLASENCIA.
Domingo, 10 de agosto 2025, 09:09
A pesar de que el Ayuntamiento de Plasencia reconoció en junio que estaba trabajando para solucionar la falta de higiene en el parking de ... Eulogio González, los usuarios han vuelto a denunciar la insalubridad de las escaleras que conectan las tres plantas. De forma recurrente aparecen orines, latas y botellas de plástico. Esta semana, incluso, hasta un sujetador colgado de una barandilla que tardó 48 horas en retirarse. José María Nisa, concejal delegado, dijo hace dos meses que se trabaja para contratar a una empresa que se encargue regularmente de la limpieza.
