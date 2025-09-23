HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Julio Hernández Blanco, encargado de abrir el curso de Martes Magistrales. Hoy

El ciclo Martes Magistrales de Plasencia regresa con una charla sobre la vivienda en España

La ponencia que abre el ejercicio 25/26, titulada '¿Hacia una nueva burbuja inmobiliaria?', será impartida por el catedrático Julio Hernández Blanco

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:10

El ciclo Martes Magistrales regresa al Centro Universitario de Plasencia con una conferencia sobre la situación de la vivienda en España. La ponencia que abre el curso 2025/2026, titulada '¿Hacia una nueva burbuja inmobiliaria?', será impartida por Julio Hernández Blanco, catedrático de Universidad del propio Centro Universitario de Plasencia. La cita tendrá lugar hoy, a las 20.00 horas, en el salón de actos. La entrada es libre hasta completar aforo y está abierta a toda la sociedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  6. 6 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial
  10. 10

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El ciclo Martes Magistrales de Plasencia regresa con una charla sobre la vivienda en España

El ciclo Martes Magistrales de Plasencia regresa con una charla sobre la vivienda en España