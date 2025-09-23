El ciclo Martes Magistrales de Plasencia regresa con una charla sobre la vivienda en España La ponencia que abre el ejercicio 25/26, titulada '¿Hacia una nueva burbuja inmobiliaria?', será impartida por el catedrático Julio Hernández Blanco

El ciclo Martes Magistrales regresa al Centro Universitario de Plasencia con una conferencia sobre la situación de la vivienda en España. La ponencia que abre el curso 2025/2026, titulada '¿Hacia una nueva burbuja inmobiliaria?', será impartida por Julio Hernández Blanco, catedrático de Universidad del propio Centro Universitario de Plasencia. La cita tendrá lugar hoy, a las 20.00 horas, en el salón de actos. La entrada es libre hasta completar aforo y está abierta a toda la sociedad.

