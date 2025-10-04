Cerca de 200 personas participan en la jura de bandera civil en Plasencia

Cerca de 200 ciudadanos participaron este sábado en la jura de bandera civil celebrada en el histórico complejo amurallado de la Torre Lucía de Plasencia. ... Durante la ceremonia, el coronel del CEFOT 1, Álvaro Kromer, recordó la importancia de comprometerse con los valores de unidad, respeto y servicio a la comunidad, y afirmó que «ser parte de este acto es asumir un compromiso con la sociedad y con quienes nos rodean».

El acto estuvo presidido por el general de brigada Melchor Jesús Martín Elvira, subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, y contó con la asistencia de autoridades civiles y militares, así como de familiares y vecinos de la ciudad. Los participantes se comprometieron a contribuir al bien común y a defender los intereses colectivos, cumpliendo así con el espíritu de la jura de bandera.

La ceremonia incluyó la participación de una escuadra de gastadores, una compañía de honores, guiones y banderines del CEFOT 1, y la música de la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamientos, que acompañó el momento más emotivo: el juramento o promesa ante la bandera.

Durante su intervención, el coronel Kromer destacó que el acto simboliza la unidad y la solidaridad, y subrayó que comprometerse en la jura de bandera implica asumir responsabilidades hacia la comunidad y hacia los valores colectivos que representan las Fuerzas Armadas.

El evento concluyó con un sentido homenaje a los caídos y un desfile militar en el que se rindió un especial tributo a la madre de un soldado fallecido, un momento cargado de emoción que recordó el sacrificio de quienes han servido al país. Cada participante recibió, además, un certificado que acredita el compromiso adquirido ante la bandera.

Estas ceremonias, abiertas a todos los españoles mayores de 18 años que cumplan los requisitos legales, buscan reforzar los lazos entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, recordando los valores de unidad, respeto y servicio en un marco histórico y simbólico como la Torre Lucía.