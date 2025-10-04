HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un ciudadano se dispone a jurar la bandera en la Torre Lucía de Plasencia.

Un ciudadano se dispone a jurar la bandera en la Torre Lucía de Plasencia. J. C. R.

Cerca de 200 personas participan en la jura de bandera civil en Plasencia

La ceremonia incluyó un homenaje a los caídos, un desfile militar y las palabras del coronel del CEFOT 1 sobre compromiso y unidad

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:13

Comenta

Cerca de 200 ciudadanos participaron este sábado en la jura de bandera civil celebrada en el histórico complejo amurallado de la Torre Lucía de Plasencia. ... Durante la ceremonia, el coronel del CEFOT 1, Álvaro Kromer, recordó la importancia de comprometerse con los valores de unidad, respeto y servicio a la comunidad, y afirmó que «ser parte de este acto es asumir un compromiso con la sociedad y con quienes nos rodean».

