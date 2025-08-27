El Centro Universitario de Plasencia lanza su segundo máster, especializado en Ciencias de la Salud
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:50
El Centro Universitario de Plasencia ha anunciado el lanzamiento de su segundo máster, especializado en la investigación en Ciencias de la Salud, que se ... impartirá durante el curso 2025/2026. Con una carga lectiva de 60 créditos ECTS, el programa adopta una modalidad semipresencial o híbrida, diseñada para combinar la flexibilidad de la formación online con la experiencia práctica presencial.
El plan de estudios se estructura en dos semestres. El primero, que se desarrollará de forma virtual, estará dedicado íntegramente a la formación metodológica, con 24 ECTS destinados a sentar las bases de la investigación científica. La segunda fase, correspondiente al segundo semestre, consta de 24 ECTS de investigación aplicada, que será de carácter presencial. Durante este periodo, los estudiantes se integrarán en los grupos de investigación activos del centro, entre los que destacan los dedicados a la Biomecánica y Ortopedia del Pie de Extremadura y al Desarrollo Embrionario, Diagnóstico y Afecciones del Pie. El máster culminará con un Trabajo Fin de Máster, valorado en 12 ECTS.
El proceso de preinscripción para acceder a este nuevo programa de posgrado se abrirá en dos fases extraordinarias: la primera del 1 al 5 de septiembre, y una segunda opción del 2 al 5 de octubre del mismo año.
