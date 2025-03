El centro de menores Valcorchero y el Sociosanitario, las inversiones más fuertes en Plasencia

El borrador de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2024 tiene un tono continuista en relación a los de 2023. Hay ... pocas sorpresas y novedades para Plasencia y las mayores partidas corresponden a proyectos o inversiones que ya estaban en marcha o que se había anunciado previamente.

Y por encima de todos esos proyectos, destaca la reforma del Centro de Menores de Valcorchero, que se inició a principios de año y para el que en 2024 hay presupuestados más de 7 millones de euros (7.131.334).

Las obras que ejecuta Araplasa están reacondicionando el centro para que se convierta en un recurso regional destinado a menores y adolescentes con problemas de conducta, evitando así que, como ocurre en la actualidad, tengan que ser derivados a otras comunidades autónomas. Tendrá 20 plazas y una capacidad final para 42 usuarios.

Otro que recinto que continuará su proceso de mejora es el Centro de Mayores San Francisco, construido en 1998, donde se está acometiendo una reforma que consiste en una adecuación a la eficiencia energética y en una adaptación a la nueva acreditación de centros residenciales. Se añadirá en 2024 un total de 1.259.577 euros para intervenir en los casi 6.000 metros cuadrados del centro.

En cuando al Centro Sociosanitario (antiguo Psiquiátrico), hay trazado un plan de desarrollo de infraestructuras que llega hasta 2027. Tras presupuestar el año pasado un total de 4 millones de euros que no se desarrollaron, el nuevo proyecto quiere dedicar 9.0 84.703 euros en los próximos cuatro años. Para empezar, en 2024, 1.500.000.

En cuanto a instalaciones deportivas, la Junta prevé emplear 400.000 euros para implantar césped artificial en el Estadio Municipal, a los que se tendrán que sumar los 400.000 de la Diputación de Cáceres y los 400.000 del Ayuntamiento. Por su parte, el Pabellón de la Escuela Deportiva disfrutará de dos actuaciones de mejoras de 30.000 euros cada una.

A nivel de festivales y citas lúdico-culturales, no hay apenas novedades. La Junta mantiene la misma financiación para el Festival Folk (40.000), el Festival Plasencia en Corto (20.000) o el Concurso de Flamenco Mayorga (6.000). Igualmente, mantiene la subvención a la Oficina deTurismo (45.570), al Martes Mayor (2.200), a la Semana Santa (2.2000) y a Altup (8.000). Y además, añade otra para la rehabilitación comercial de la ciudad (171.050).

Sin embargo, desaparece la partida de 50.000 euros dedicada al Festival de Música y Gastronomía que se inició en 2022 y que no pudo celebrarse este año por no encontrar «fechas adecuadas». La Junta dijo que se reanudaría en 2024, pero en el borrador no aparece de momento.

Tampoco hay muchas sorpresas en lo relativo dedicadas a dependencia, salud o educación, con subvenciones que se mantienen y otras que aparecen. Por ejemplo, las dedicadas a los centros residenciales de Los Pinos, San Francisco, M. Jesús López Herrero o Escuela Hogar Placentina.