¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Terrenos calcinados por el incendio que se originó en Jarilla.

Terrenos calcinados por el incendio que se originó en Jarilla. Jorge Rey

La catástrofe de Jarilla ya es considerada el primer incendio de sexta generación en la historia de Extremadura

José Javier Calvo, del Plan Infoex, asegura que el fuego de agosto presentó fenómenos atmosféricos extremos y un comportamiento nunca visto

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:46

El incendio que devastó el pasado agosto más de 17.000 hectáreas entre los valles del Ambroz y el Jerte ya tiene una nueva lectura ... técnica: ha sido calificado como el primer incendio de sexta generación en la historia de Extremadura. Así lo afirmó este miércoles José Javier Calvo, ingeniero forestal, máster en fuego y jefe del Retén de Incendios de Navaconcejo, durante su ponencia 'El gran incendio forestal de Jarilla', que cerró la jornada matinal del Seminario Grandes Incendios Forestales en el Centro Universitario de Plasencia.

