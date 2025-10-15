Expertos y líderes reclaman un cambio de modelo en la gestión forestal

Los grandes incendios ya no se apagan con agua, sino con gestión, ciencia y prevención. Esa fue la idea compartida por expresidentes, empresarios y ... académicos en la primera jornada del seminario ‘Grandes incendios forestales: buscando respuestas’, celebrado en el Centro Universitario de Plasencia. En un encuentro marcado por la preocupación ante los fuegos de sexta generación, los ponentes coincidieron en que el país necesita un cambio de modelo forestal que transforme el abandono rural en oportunidad, que dé valor a los montes y que haga de la prevención una política de Estado.

El foro, organizado por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri), reunió a tres voces de peso: Felipe González, expresidente del Gobierno, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, y José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y patrocinador del evento.

González, que llegó apoyado en un bastón tras un reciente accidente, explicó que los fuegos han evolucionado hasta convertirse en fenómenos de «sexta generación», en muchos casos imposibles de apagar, y subrayó que la clave está en adaptar el territorio a esa nueva realidad. «Hay que preparar la naturaleza, no para que no haya incendios, sino para que no sean inextinguibles, que se puedan llegar a apagar», insistió.

A continuación intervino Rodríguez Ibarra, promotor de las jornadas, que comenzó agradeciendo la presencia de los asistentes y especialmente la de los alumnos de la Escuela de Ingenieros Forestales. Con su estilo directo, señaló que existen tres frases que se repiten en cada incendio y que deberían hacernos reflexionar. La primera, dijo, es: «Se sospecha que ha sido provocado». «Nunca se sabe quién era el sospechoso ni por qué lo hizo, y eso puede generar un efecto llamada», advirtió.

La segunda frase que citó fue «el fuego se apaga en invierno». «Esa paradoja se repite constantemente, pero casi nadie explica cómo se apaga en invierno», añadió. Según Ibarra, la prevención debe abordarse de forma integral y continua. La tercera expresión que le irrita, señaló, es «como no podía ser de otra manera». «Todo puede ser de otra manera, y precisamente por eso estamos aquí: para buscar respuestas distintas», afirmó.

El expresidente extremeño recordó que en 2003 se quemaron 40.000 hectáreas en Extremadura, mientras que en 2025 han sido 50.000, a pesar de contar hoy con más medios y más conocimiento.

Por su parte, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, centró su intervención en la necesidad de un pacto de Estado que combine la sostenibilidad, la gestión forestal y la cohesión rural. Explicó que España cuenta con 19 millones y medio de hectáreas forestales, muchas de ellas abandonadas, y que el 38% del territorio está cubierto por bosques, lo que «nos convierte en el tercer país con mayor superficie forestal de Europa». Sin embargo, añadió, «esa riqueza está mal gestionada». Señaló que «cada año se acumulan millones de toneladas de biomasa sin uso», un combustible perfecto para el fuego, mientras «solo aprovechamos el 1% de esa biomasa en nuestro mix energético, frente al 8% de países como Suecia o Alemania».

«El abandono del campo y la desaparición del pastoreo nos dejan montes cada vez más vulnerables», afirmó.