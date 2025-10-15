HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Felipe González participó en la primera mesa de debate del seminario ‘Grandes incendios forestales’. J. C. R.

Expertos y líderes reclaman un cambio de modelo en la gestión forestal

Felipe González advierte en Plasencia que «hay que preparar la naturaleza, no para que no haya incendios, sino para que no sean inextinguibles»

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los grandes incendios ya no se apagan con agua, sino con gestión, ciencia y prevención. Esa fue la idea compartida por expresidentes, empresarios y ... académicos en la primera jornada del seminario ‘Grandes incendios forestales: buscando respuestas’, celebrado en el Centro Universitario de Plasencia. En un encuentro marcado por la preocupación ante los fuegos de sexta generación, los ponentes coincidieron en que el país necesita un cambio de modelo forestal que transforme el abandono rural en oportunidad, que dé valor a los montes y que haga de la prevención una política de Estado.

