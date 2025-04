El Carvajal Girón busca las cinco estrellas con un nuevo hotel en la Casa del Deán en Plasencia

La ciudad no tiene ningún hotel de cinco estrellas y la Casa del Deán podría albergar el primero. Es, al menos, el objetivo de Manuel ... Arrey, propietario del Palacio Carvajal Girón, el último alojamiento hotelero que abrió sus puertas en Plasencia. Lo hizo hace ya una década en un edificio histórico ubicado en la céntrica plazuela de Ansano.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, adelantó hace unos días que el Ayuntamiento había recibido una propuesta para los antiguos juzgados de la calle Blanca y, según ha podido saber este periódico, la misma corresponde a la propiedad del hotel Palacio Carvajal Girón, interesada en ampliar el alojamiento actual con un segundo hotel en la Casa del Deán y subir la categoría de la instalación con los dos edificios y dotar así a Plasencia del primer hotel de cinco estrellas.

Para eso, no obstante, deberá ser esta oferta, en la que la propiedad del Carvajal ya trabaja, la que finalmente gane la licitación que está previsto que el Ayuntamiento abra en breve, con la que espera que lleguen otras propuestas para el histórico inmueble y sobre la que Hernández ya ha adelantado que el pliego recogerá un canon de 45.000 euros anuales durante 33 años.

Esta cesión o, lo que es lo mismo, el alquiler de un edificio histórico y público para un uso hotelero privado, es posible porque el pasado marzo, con la abstención del PSOE y Unidas Podemos, el Ayuntamiento aprobó una modificación del Plan General Municipal (PGM) para que los edificios históricos de titularidad municipal, sin perder su uso dotacional, puedan tener también este otro uso. Con el fin, aclaró entonces Hernández, de evitar que el deterioro siga avanzando en inmuebles cerrados y conseguir que los mismos puedan albergar una actividad económica en favor de la ciudad.

Por eso, aunque a las críticas del PSOE y UP de entonces y ahora se han sumado colectivos ciudadanos como la federación vecinal Avepla, el alcalde Fernando Pizarro ha garantizado que el proceso para dotar de contenido a la Casa del Deán seguirá adelante y que será similar al llevado a cabo con el ábside del Hospital de San Roque. Un inmueble histórico de titularidad pública que alberga un negocio de comida rápida y por el que el Ayuntamiento recibe un alquiler anual.

Dos millones de euros

Pero tanto en este caso como en el del inmueble sito frente a la catedral, la titularidad continuará siendo municipal. «Plasencia no está perdiendo patrimonio, porque no se trata de una venta; el edificio seguirá siendo de la ciudad pero con la ampliación de su uso tendrá un propósito y se mantendrá en buen estado». Según Pizarro, las instalaciones requieren «una inversión de en torno a dos millones de euros que nosotros no podemos afrontar», y el uso privado llega a la Casa del Deán tras intentar otros públicos sin éxito, como la ampliación de la Universidad de Extremadura o la escuela de bellas artes.

Diferentes organizaciones empresariales y también la otra federación vecinal de la ciudad, Fepave, están a favor de la operación municipal al entender que mejorará la oferta turística de Plasencia y servirá para crear nuevos empleos. No obstante, que finalmente la Casa del Deán acoja o no la ampliación del Carvajal Girón para convertirlo en un hotel de cinco estrellas con dos edificios, dependerá de las ofertas que se presenten a la licitación que ultima el Ayuntamiento.