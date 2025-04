La carpa de las Ferias de Plasencia se queda pequeña para ver a las Nancys Rubias

Con puntualidad casi británica, las Nancys Rubias abrieron este miércoles la ronda de conciertos programados en las Ferias de Plasencia. Unos minutos después de las ... 11 de la noche, media hora después de que se lanzaran los fuegos artificiales al cielo de la ciudad, Mario Vaquerizo y su grupo saltaron a las tablas del improvisado escenario del parque de la Coronación. El lleno era hasta la bandera.

La amenaza de la borrasca Óscar obligó al Ayuntamiento de Plasencia a buscar un emplazamiento que sustituyera al original de la Plaza Mayor. Tras sopesar las opciones del Berrocal y la Torre Lucía, ambas descartadas por diferentes motivos, finalmente se decantó por el campo de fútbol de tierra del parque de la Coronación. De la mano de una empresa de eventos, ha montado una carpa de 1.000 metros cuadrados donde se van a celebrar todos los conciertos de Ferias, desde el miércoles hasta el sábado.

Sin embargo, como quedó claro en el concierto de las Nancys Rubias, el recinto es demasiado pequeño para la expectación creada y el seguimiento de los placentinos por este tipo de espectáculos. Y eso que, según dice la organización, hay capacidad para 2.000 personas.

Ya sean 2.000 o algunos menos, el caso es que varios cientos de personas tuvieron que seguir la actuación de las Nancys Rubias más allá del techado de la carpa, tratando de proyectar la vista desde el exterior para atisbar los movimientos de Mario Vaquerizo. Por suerte, el chirimiri no apareció hasta que el concierto afrontaba su recta final.

Los más resignados, o los que no querían apretarse entre la masa, optaron por tomarse unas rondas en las terrazas de al lado. Hicieron o harán su agosto cuando poco o nada esperaban de estas Ferias, ya que en la carpa no hay servicio de barra en los conciertos gratuitos. Solo lo habrá en el de Camela.

En cuanto al concierto de las Nancys Rubias, el espectáculo no dejó indiferente a nadie, ni a mayores ni a pequeños. Incluso, un buen grupo de seguidores se animó a cantar y a bailar al ritmo de sus mejores canciones. Uno a uno, fueron desgranando sus mejores temas: 'Yo sí bailo', 'Sálvame', 'Maquíllate', 'Corazón de hielo', 'Peluquitas' o 'Me encanta (I Love It)'.

El concierto de las Nancys Rubias ha sido un buen test de cara a la prueba de fuego que es el concierto de Camela de este jueves, a partir de las 22.30. Hace un par de días ya iban 1.200 entradas vendidas y, por el aspecto que presentaba el 'bolo' de las Nancys Rubias, la carpa se puede quedar demasiado pequeña. Hay que tener en cuenta que se cerrarán las paredes perimetrales y habrá que dar cabida a la barra. Eso sí, el sonido, ya sea dentro o fuera, pagando o no, es completamente perceptible.