Cáritas Diocesana lanza el segundo proyecto de Plasencia Sostenible

Cáritas Diocesana de Plasencia ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto Plasencia Sostenible, un programa de formación y empleo cofinanciado por el Fondo ... Social Europeo Plus. En esta ocasión, la iniciativa apuesta por la cualificación en operaciones auxiliares de la industria textil, confección y piel, desarrollado por Grupo Cáparra.

Tras un proceso de selección conjunto entre Cáritas, el Ayuntamiento de Plasencia y el Sexpe, 15 alumnos-trabajadores de los barrios de La Data, San Lázaro y San Miguel han accedido al programa. Durante seis meses recibirán formación especializada en textil, bajo un modelo de alternancia que combina clases y empleo real, con contratación laboral durante todo el período.

El plan incluye también competencias transversales como nuevas tecnologías, cuidado medioambiental, igualdad de género y habilidades personales, claves para la inserción laboral.