HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El proyecto de ampliación permanece en el dique seco a la espera de nuevas ayudas. Hoy

El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros

Reprocha al organismo regional el largo litigio que ha impedido construir el parking de La Isla con fondos europeos, que caducaron el año pasado

Juan Carlos Ramos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:22

El Ayuntamiento de Plasencia ha reprochado al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura su papel en el prolongado litigio que ha bloqueado la ampliación del ... aparcamiento de las huertas de La Isla y que ha supuesto la pérdida de 800.000 euros de fondos europeos ya concedidos para la obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  3. 3 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  7. 7

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  8. 8 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  9. 9 El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas
  10. 10

    El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros

El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros