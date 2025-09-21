El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros

El Ayuntamiento de Plasencia ha reprochado al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura su papel en el prolongado litigio que ha bloqueado la ampliación del ... aparcamiento de las huertas de La Isla y que ha supuesto la pérdida de 800.000 euros de fondos europeos ya concedidos para la obra.

El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando el Ayuntamiento declaró desierto el concurso después de que una primera adjudicación fuese anulada judicialmente. Aunque dos de las empresas licitadoras presentaron inicialmente recursos, no prosiguieron por la vía judicial. Solo el Colegio de Arquitectos decidió continuar el litigio, alegando la defensa del interés general de la profesión. Tras meses de recursos en distintas instancias, la Justicia rechazó definitivamente las pretensiones de los arquitectos y confirmó que el Colegio carecía de legitimación para recurrir la adjudicación. Sin embargo, los fondos europeos ya habían caducado.

«El litigio lo perdieron los profesionales, lo perdió el Colegio y, sobre todo, lo perdió la ciudad», subrayó José Antonio Hernández, concejal de Contrataciones e Infraestructuras, en el último pleno municipal.

Hernández lamentó que el tiempo y el dinero malgastados se hayan traducido en la pérdida de una oportunidad clave para dotar a la ciudad de más plazas de aparcamiento. El edil señaló que la ciudad «ya podría estar disfrutando» de la infraestructura si el proyecto no se hubiera visto bloqueado.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó en mayo el recurso del Colegio de Arquitectos, imponiéndole además las costas procesales. Con esta sentencia firme, el Ayuntamiento considera cerrado el conflicto y se prepara para retomar el proyecto desde cero, con la esperanza de concurrir a nuevas convocatorias de fondos europeos.

Hernández apeló a la «solidaridad de los arquitectos» en futuras licitaciones, para evitar que situaciones similares vuelvan a frenar proyectos estratégicos para Plasencia. «Ahora tenemos las manos libres para volver a intentarlo», concluyó.