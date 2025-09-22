HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La puerta lateral del parque de Los Pinos lleva cerrada todo el verano. J. C. R.

El Ayuntamiento de Plasencia justifica el cierre lateral del parque de Los Pinos para proteger la vida de las aves

El concejal de Medio Ambiente defiende su clausura por la intrusión de zorros, robos de huevos y pavos reales y vandalismo reiterado

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:47

El Ayuntamiento de Plasencia ha defendido en el último pleno municipal la decisión de mantener cerrada la puerta lateral del Parque de Los Pinos, una ... medida que desde hace semanas viene generando malestar entre los vecinos del entorno y que el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha justificado en la necesidad de proteger la fauna y garantizar la seguridad del recinto.

