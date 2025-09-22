El Ayuntamiento de Plasencia justifica el cierre lateral del parque de Los Pinos para proteger la vida de las aves

El Ayuntamiento de Plasencia ha defendido en el último pleno municipal la decisión de mantener cerrada la puerta lateral del Parque de Los Pinos, una ... medida que desde hace semanas viene generando malestar entre los vecinos del entorno y que el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha justificado en la necesidad de proteger la fauna y garantizar la seguridad del recinto.

La clausura del acceso, que conecta con una de las zonas residenciales cercanas al parque, ha provocado que numerosos paseantes y residentes tengan que dar un rodeo mayor para entrar en las instalaciones.

El PSOE ya se hizo eco de estas quejas a comienzos de septiembre, reclamando al gobierno local la reapertura de la entrada y señalando que la medida «perjudica injustamente a los vecinos del barrio».

Nisa explicó en el pleno que la puerta lateral no fue diseñada en su origen para un uso peatonal ordinario, sino para el acceso de vehículos de servicios municipales, emergencias y seguridad. El edil insistió además en que el parque sigue contando con dos accesos principales, al norte y al sur, lo que garantiza la movilidad de los visitantes.

No obstante, el responsable de Medio Ambiente aseguró que el cierre no es definitivo. En los planes municipales figura la instalación de un sistema de automatización de puertas en función de las necesidades, así como la incorporación de un paso peatonal dentro de la misma puerta de vehículos, lo que permitirá compatibilizar el acceso vecinal con las medidas de seguridad y conservación de la fauna.

El concejal fundamentó la decisión en los riesgos detectados para los animales del parque. Según señaló, vecinos de la zona han alertado de la entrada de zorros por la puerta lateral, que han atacado a aves en el interior del recinto, y el propio Ayuntamiento ha tenido que recurrir a protectoras para capturarlos. A ello se suman los actos vandálicos y hurtos. «Hay personas que colocaban el coche junto a la puerta y abrían el maletero para robar huevos y aves», explicó.

Nisa subrayó que el cierre busca «proteger la vida animal por encima de todo», con especial atención a especies como el pavo real, que ha sufrido episodios de maltrato y robo. «Este parque merece todos los cuidados que sean necesarios, ya que tenemos un recinto histórico, cultural, con vida animal, forestal y de formación infantil», defendió el edil.

El concejal recordó también que el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto de rehabilitación, que contempla actuaciones en distintos frentes. Entre ellas se incluyen la impermeabilización de las charcas, para la que se han destinado 20.000 euros; la instalación de un sistema de riego por aspersión programado que permita optimizar el consumo de agua; y la sustitución del mobiliario urbano deteriorado, como bancos y papeleras, por otros resistentes al vandalismo.

Además, dijo que se han limpiado las charcas y se ha realizado un estudio hídrico para aprovechar mejor los recursos en épocas de sequía. El consistorio prevé también la retirada de la jaula central para crear un espacio libre de mayor disfrute para los visitantes y la incorporación de un guarda que coordine las labores de mantenimiento, apoyado por un equipo de cinco operarios. «Cuando se empiezan las obras se sufren las inconveniencias que conllevan. Pido desde aquí paciencia a todos los vecinos y vecinas, pero Plasencia y nuestro emblemático parque se merecen un buen arreglo y un buen mantenimiento», señaló Nisa en la sesión plenaria.