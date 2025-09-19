HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pista de atletismo ya sufría un evidente deterioro tras su inauguración en 2012. Hoy

El Ayuntamiento de Plasencia invertirá 18.000 euros en arreglar la pista de atletismo

Las instalaciones, que llevaban más de una década sin intervenciones significativas, se han cerrado para la práctica deportiva hasta nuevo aviso

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:55

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado una inversión de 18.119,75 euros para arreglar la pista de atletismo del estadio municipal. Construida en 2012, ya sufría un evidente deterioro, mucho más tras las obras de implantación del nuevo césped artificial en el campo de fútbol este verano. Las obras empezaron ayer, lo que ha hecho cerrar las instalaciones hasta nuevo aviso.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Obras y Pavimentos Especiales S.A., no supondrán una renovación integral de la instalación, sino una reparación superficial y el repintado de carriles y zonas reglamentarias. La pista presentaba grietas, pequeñas irregularidades y un notable desgaste de la capa de acabado, además de la desaparición de gran parte de las demarcaciones, lo que dificultaba la práctica deportiva y suponía un riesgo para los usuarios

La actuación consistirá en corregir las zonas deterioradas, aplicar material de caucho en los desperfectos y repintar las líneas, con el objetivo de devolver la uniformidad al pavimento y garantizar la seguridad en su uso. El plazo de ejecución es de 30 días a partir de la notificación oficial del contrato.

Desde la concejalía de Deportes subrayan que la intervención es necesaria para mantener en condiciones la instalación y evitar un deterioro mayor, tras más de una década sin intervenciones significativas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  8. 8

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  9. 9

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  10. 10

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Plasencia invertirá 18.000 euros en arreglar la pista de atletismo

El Ayuntamiento de Plasencia invertirá 18.000 euros en arreglar la pista de atletismo