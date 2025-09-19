El Ayuntamiento de Plasencia invertirá 18.000 euros en arreglar la pista de atletismo Las instalaciones, que llevaban más de una década sin intervenciones significativas, se han cerrado para la práctica deportiva hasta nuevo aviso

Juan Carlos Ramos Plasencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado una inversión de 18.119,75 euros para arreglar la pista de atletismo del estadio municipal. Construida en 2012, ya sufría un evidente deterioro, mucho más tras las obras de implantación del nuevo césped artificial en el campo de fútbol este verano. Las obras empezaron ayer, lo que ha hecho cerrar las instalaciones hasta nuevo aviso.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Obras y Pavimentos Especiales S.A., no supondrán una renovación integral de la instalación, sino una reparación superficial y el repintado de carriles y zonas reglamentarias. La pista presentaba grietas, pequeñas irregularidades y un notable desgaste de la capa de acabado, además de la desaparición de gran parte de las demarcaciones, lo que dificultaba la práctica deportiva y suponía un riesgo para los usuarios

La actuación consistirá en corregir las zonas deterioradas, aplicar material de caucho en los desperfectos y repintar las líneas, con el objetivo de devolver la uniformidad al pavimento y garantizar la seguridad en su uso. El plazo de ejecución es de 30 días a partir de la notificación oficial del contrato.

Desde la concejalía de Deportes subrayan que la intervención es necesaria para mantener en condiciones la instalación y evitar un deterioro mayor, tras más de una década sin intervenciones significativas.

Temas

Atletismo

Plasencia