El Ayuntamiento de Plasencia destina ayudas de 10.000 euros a entidades juveniles
El programa cuenta con un presupuesto total de 10.000 euros, con un límite de 2.500 euros por proyecto y hasta un 75% del coste total de la actividad
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:00
El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades juveniles para el ejercicio 2025, publicada en el Boletín de ... la Provincia. El programa cuenta con un presupuesto total de 10.000 euros, con un límite de 2.500 euros por proyecto y hasta un 75% del coste total de la actividad. Los proyectos podrán presentarse en tres bloques: igualdad, integración, empleo o prevención de la violencia; salud, hábitos saludables y movilidad; y actividades de asociacionismo, cultura, medio ambiente, ocio y nuevas tecnologías.
