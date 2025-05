El Ayuntamiento de Plasencia comienza la puesta a punto del parque de Los Pinos

Juan Carlos Ramos Martes, 13 de mayo 2025, 08:11 Comenta Compartir

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Plasencia reconoció que las acciones llevadas a cabo en el parque de Los Pinos no habían ... sido suficientes y que su estado de conservación había encendido las luces de alarma. «Estoy bastante preocupado con ese tema y así se lo he dicho al señor alcalde. Me ha respondido que tengo manos libres para poder actuar», decía José María Nisa, concejal de Medio Ambiente.

Medio año después de aquellas declaraciones, han llegado las primeras actuaciones, que han comenzado con la restauración de las casas en miniatura situadas junto a los lagos: la casa verata y el castillo, dos elementos emblemáticos que habían sufrido daños por actos vandálicos. La intervención ha sido llevada a cabo por la empresa Creaciones Palau, especializada en la reproducción y reparación de construcciones en miniatura. Según explicó Nisa, no solo se han reparado los desperfectos visibles, sino que también se han realizado trabajos de limpieza exhaustiva. Además, se han eliminado los huecos y recovecos que facilitaban la acumulación de suciedad, especialmente por excrementos de palomas, con el objetivo de mejorar su conservación e higiene. Paralelamente, la Escuela Taller del Ayuntamiento está acometiendo la reforma integral de los baños públicos situados en la parte más alta del parque. La actuación busca mejorar su accesibilidad y funcionalidad para garantizar unas instalaciones adecuadas a los numerosos usuarios que frecuentan el recinto. El estado del parque fue, de hecho, uno de los temas tratados durante el turno de ruegos y preguntas del último pleno municipal. El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, se mostró crítico con la gestión del equipo de gobierno en relación con el mantenimiento del parque. «Dijeron que iban a acometer modificaciones para su correcto mantenimiento y conservación, y no sabemos nada. Nos pidieron propuestas, se las dimos y seguimos esperando saber qué es lo que pasa», denunció. También señaló irregularidades en la apertura y cierre del recinto: «Dijeron que estaban pagando a alguien para encargarse de esto, y sin embargo hay noches en las que no se cierra». Ante estas afirmaciones, el concejal de Medio Ambiente respondió que el parque solo permaneció abierto una noche, debido a un «problema de entendimiento entre los operarios», y aseguró que desde entonces no ha vuelto a ocurrir. Sobre las propuestas socialistas, Nisa afirmó que «se han incluido dentro del proyecto» y que «ya se ha comenzado con la restauración de la casita de la Vera y el castillo del parque». Además, añadió que se han instalado nuevas papeleras, se ha intensificado la limpieza con la UTE correspondiente y se están llevando a cabo labores de preparación en las zonas verdes, como la de los arbolarios y el césped. También destacó que se está trabajando en el «control del equilibrio animal» en el interior del parque, con el objetivo de asegurar una convivencia adecuada entre flora, fauna y usuarios. No obstante, las críticas no cesaron ahí. Moreno aprovechó su intervención para recordar otra promesa incumplida, en su opinión, por parte del equipo de gobierno: «En mayo de 2019, el alcalde anunció que se iban a cambiar los plataneros por especies menos dañinas para el entorno y menos perjudiciales para personas con alergias. Desde entonces no se ha hecho absolutamente nada», lamentó.

