El Ayuntamiento de Plasencia cede la Casa de la Salud a la Escuela de Idiomas por treinta años más

El Ayuntamiento de Plasencia ha acordado ceder el uso del edificio conocido como la Casa de la Salud o Casa Expósito a la Escuela Oficial ... de Idiomas por un período adicional de 30 años. La decisión, ratificada por unanimidad por la Junta de Gobierno Local, asegura que este emblemático inmueble municipal situado en la plaza de Santa Ana continúe albergando las instalaciones de la escuela, dependiente de la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura.

La propuesta partió de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, y fue debatida y aprobada en sesión celebrada el 4 de septiembre, basándose en informes técnicos y jurídicos que avalan la legalidad y conveniencia de la medida. El acuerdo supone la renovación de una cesión que se remonta a 1995, cuando el pleno municipal acordó ceder el uso gratuito del edificio al entonces Ministerio de Educación y Ciencia para albergar la Escuela Oficial de Idiomas.

La concesión se formaliza como una ocupación privativa de un bien de dominio público. Dado que el edificio ha mantenido su naturaleza de bien de servicio público -compartido también con la UNED-, se optó por esta figura jurídica en lugar de una prórroga automática de la cesión anterior.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es su carácter gratuito. Según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las concesiones de uso privativo pueden ser gratuitas cuando no impliquen una utilidad económica directa para el concesionario, como es el caso de un servicio educativo público. La Escuela Oficial de Idiomas no obtendrá beneficio económico alguno por el uso del inmueble, lo que justifica la exención de canon.

Valor teórico

No obstante, el valor teórico de la concesión se estimó en 352.050,72 euros anuales, calculado sobre el 6% del valor de inventario del edificio -5.867.512 euros-, tal como establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Aun así, al tratarse de una administración pública beneficiaria y cumplirse los requisitos legales, se procedió a la adjudicación directa sin concurrencia pública.

La concesión conlleva una serie de obligaciones para la Junta de Extremadura, como asumir los gastos de conservación, mantenimiento, impuestos y tasas, así como utilizar el inmueble conforme a su naturaleza y destino educativo. Además, deberá garantizar su uso adecuado mediante la suscripción de seguros o avales si así se requiere, y permitir la inspección municipal para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas.

El plazo de la concesión será de 30 años a partir de su formalización, con posibilidad de prórroga previa autorización expresa. El documento de concesión incluirá cláusulas relativas al régimen de uso, causas de extinción, garantías y demás aspectos previstos en la legislación patrimonial.

La solicitud de renovación fue presentada el 13 de agosto por la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, siguiendo las indicaciones de la Secretaría General del Ayuntamiento. Tras su aprobación, se procederá a la firma del documento de formalización de la concesión por parte del alcalde y se remitirá el acuerdo al Departamento de Intervención para su control financiero.