¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
Fachada principal de la Casa de la Salud, en la plaza de Santa Ana. Hoy

El Ayuntamiento de Plasencia cede la Casa de la Salud a la Escuela de Idiomas por treinta años más

La cesión gratuita, valorada en más de 352.000 euros anuales, obliga a la Junta a asumir el mantenimiento y garantizar el uso educativo del edificio

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:19

El Ayuntamiento de Plasencia ha acordado ceder el uso del edificio conocido como la Casa de la Salud o Casa Expósito a la Escuela Oficial ... de Idiomas por un período adicional de 30 años. La decisión, ratificada por unanimidad por la Junta de Gobierno Local, asegura que este emblemático inmueble municipal situado en la plaza de Santa Ana continúe albergando las instalaciones de la escuela, dependiente de la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura.

