El Ayuntamiento de Plasencia bonificará en un 95% el impuesto de obras al Colegio de San José
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:44
El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado la bonificación del 95% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) solicitado por la Fundación ... Benéfico Docente Colegio de Huérfanas de San José, destinada a financiar mejoras en la climatización y eficiencia energética del edificio.
Durante el debate, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, manifestó inicialmente sus dudas sobre la medida. Cuestionó la declaración de la obra como de «especial interés o utilidad municipal» y señaló la necesidad de priorizar los recursos públicos. Sin embargo, tras la intervención del alcalde, Fernando Pizarro, que explicó la labor social de la fundación, la relevancia histórica del edificio y la importancia de la obra para las niñas del internado, el grupo socialista apoyó finalmente la bonificación.
Unidas Podemos también votó a favor. Su portavoz, Mavi Mata, reconoció que, aunque defienden la escuela pública, los colegios concertados prestan un servicio público y la obra contribuirá a mejorar las condiciones del alumnado y a reducir emisiones contaminantes.
El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, defendió la medida, recordando que desde hace catorce años se concede el 95% de bonificación en los casos previstos en la ordenanza fiscal y que la cuantía de unos 4.000 o 5.000 euros no compromete las cuentas municipales.
El alcalde, Fernando Pizarro, destacó la labor social de la institución, que mantiene un internado con 40 niñas de familias con dificultades económicas y financia 75 becas de comedor. Además, señaló la importancia de preservar un edificio histórico dentro del conjunto histórico-artístico de la ciudad.
