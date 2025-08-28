Los autobuses eléctricos se ponen en marcha en Plasencia y se integran en las líneas 2 y 3 Con capacidad para 30 pasajeros, los nuevos vehículos cubrirán los dos trayectos al hospital y el entorno del casco histórico

David Dóniga, concejal de Transporte Urbano, con uno de los responsables de la cooperativa.

Juan Carlos Ramos Jueves, 28 de agosto 2025, 20:57 Comenta Compartir

Los dos nuevos autobuses eléctricos de Plasencia ya están en la carretera. Desde este jueves prestan servicio en las líneas 2 y 3 del transporte urbano, convirtiéndose en los primeros vehículos de este tipo que circulan en la ciudad. Con su incorporación, el Ayuntamiento da un paso adelante hacia «una movilidad más sostenible y accesible».

Los minibuses, con capacidad para unas 30 personas y autonomía de hasta 300 kilómetros, han supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros, financiados a través del Plan de Sostenibilidad Turística y el programa LEADER. Cuentan con mejoras como geolocalización en tiempo real, etiquetado accesible y un diseño adaptado para personas con movilidad reducida.

En cuanto a las rutas, el consistorio ha decidido integrarlos en la Línea 2 (Estación de Tren-Hospital) y en la Línea 3 (PIR Los Monjes-Hospital). Ambas conectan enclaves estratégicos, como el entorno de la plaza Mayor, el puente de San Lázaro, el casco histórico y el hogar de mayores de la Puerta Berrozana, con una frecuencia media de paso de 20 minutos.

El concejal de Transporte Urbano, David Dóniga, destacó que se trata de «un transporte moderno, eficiente y para las personas», mientras que el alcalde, Fernando Pizarro, ya señaló en su presentación que estos vehículos representan «un paso decisivo en la apuesta por una ciudad más respetuosa con el medio ambiente».

Con su entrada en servicio, Plasencia pasa a contar con 14 autobuses urbanos, frente a los 9 disponibles hace dos años, lo que supone un incremento del 55% en la flota municipal.