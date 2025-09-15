HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Pizarro, en la presentación de los nuevos minis eléctricos. J. C. R.

La asistencia técnica del bus urbano de Plasencia queda en suspenso por una baja temeraria del 51,6%

La mesa de contratación ha dado a la empresa un plazo de diez días para justificar la oferta de su plan de trabajo, que se extenderá hasta 2027

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:45

La adjudicación del contrato de asistencia técnica para la tramitación de la nueva concesión del servicio de transporte urbano de Plasencia ha quedado en suspenso ... después de que la mesa de contratación detectara una baja del 51,6% en la oferta presentada por la empresa Think & Move S.L., la más ventajosa en puntos del proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  6. 6 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  7. 7 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol
  8. 8 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  9. 9

    Un lugar para perderse en Mérida
  10. 10 El Santa Amalia deja al Badajoz en números rojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La asistencia técnica del bus urbano de Plasencia queda en suspenso por una baja temeraria del 51,6%

La asistencia técnica del bus urbano de Plasencia queda en suspenso por una baja temeraria del 51,6%