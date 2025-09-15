La asistencia técnica del bus urbano de Plasencia queda en suspenso por una baja temeraria del 51,6%

La adjudicación del contrato de asistencia técnica para la tramitación de la nueva concesión del servicio de transporte urbano de Plasencia ha quedado en suspenso ... después de que la mesa de contratación detectara una baja del 51,6% en la oferta presentada por la empresa Think & Move S.L., la más ventajosa en puntos del proceso.

El presupuesto base de licitación ascendía a 39.387,00 euros, con IVA. La propuesta de Think & Move, de 19.052,26 euros IVA incluido, representa casi la mitad del techo económico marcado, lo que motiva la presunción de anormalidad contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público.

Aunque Think & Move obtuvo la máxima puntuación técnica y económica (100 puntos), la mesa ha exigido que en el plazo de diez días hábiles la empresa justifique el desglose de costes y costos aplicados para demostrar que pueden cumplir con las obligaciones del contrato sin comprometer la calidad.

A su favor, Think & Move aporta un amplio historial de proyectos: según su web de casos de éxito, ha participado en más de 1.000 trabajos, tanto a nivel nacional (en ciudades como Burgos, Salamanca, Sevilla, Madrid o Palencia) como internacional (en Marruecos, Vietnam, Egipto, México, entre otros). Estos antecedentes refuerzan su capacidad técnica y experiencia en movilidad urbana.

Además de ajustarse a lo establecido en el pliego, Think & Move ha querido reforzar su candidatura con una serie de compromisos extra. La empresa ha anunciado que pondrá a disposición del Ayuntamiento un equipo multidisciplinar con perfiles en ingeniería de caminos, derecho, economía y diseño gráfico, todos ellos con más de cinco años de experiencia. También plantea redactar una memoria valorada sobre el suministro e instalación de marquesinas y señalética en las paradas de autobús urbano, así como realizar una encuesta de satisfacción a los usuarios para medir de primera mano la calidad del servicio.

Horizonte lejano

El retraso en esta adjudicación añade incertidumbre a un proceso que ya se preveía largo. El contrato de asistencia, con un plazo de ejecución de 18 meses, no podrá comenzar previsiblemente hasta la segunda quincena de noviembre, siempre que se resuelva la actual situación. Su finalización se situaría, en el mejor de los casos, en mayo de 2027. A ello habría que sumar el tiempo adicional para adjudicar y formalizar la concesión, por lo que el nuevo contrato de gestión del transporte urbano no estaría listo hasta el verano de 2027.

El pliego detalla que la asistencia técnica deberá desarrollarse en cuatro fases: desde la redacción del reglamento de viajeros y el estudio de viabilidad económico-financiera, hasta el diseño de la red de líneas, horarios y tarifas, la elaboración de pliegos técnicos y administrativos y la evaluación de las ofertas que se presenten a la futura licitación. La primera fase, con un plazo de 40 días, contempla encuestas de movilidad, mediciones de recorridos, estudio del parque móvil y del estado de las paradas, además de la normativa aplicable.

Hasta que la empresa presente la justificación del precio y se evalúe su viabilidad técnica, la adjudicación permanecerá paralizada. El informe que emitan los técnicos municipales será clave para determinar si esta baja de más del 50% puede mantenerse y proceder con Think & Move como adjudicataria, o si deberá descartarse por no cumplir criterios de solvencia económica o técnica.