Turismo: Semana Santa 2022: Diez escapadas para disfrutar de Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 13 de abril 2022 | Actualizado 14/04/2022 18:31h.

Llegan las esperadas vacaciones de Semana Santa y muchos extremeños y visitantes aprovechan estos días para hacer una escapada en la región. Extremadura ofrece diversidad de planes para sacar el máximo partido a todos sus recursos culturales y naturales.

Las tradicionales procesiones de Semana Santa atraen a miles de turistas interesados en conocer fiestas con mucho peso religioso e histórico. La Semana de Pasión en Extremadura es fervor, devoción, recogimiento y júbilo. La comunidad extremeña tiene procesiones que atraen tanto a creyentes como a no creyentes.

Pero, al margen de las citas propias de estas fechas, Extremadura también ofrece propuestas y actividades individuales o grupales, para todos los públicos y todos los bolsillos. Si quieren prescindir de las procesiones, te proponemos otros planes para todos los gustos. Aquí van diez escapadas posibles en Extremadura para estos días. ¡La diversión y el entretenimiento están asegurados!

1 La Terrona Conociendo los árboles singulares

Ampliar 'La Terrona' se mantiene imponente en una finca cercana a la localidad cacereña de Zarza de Montanchez. TAnia Agúndez

Los planes al aire libre para estar en contacto con la naturaleza son siempre un acierto en Extremadura. Entre la multitud de opciones que ofrece la región, se encuentran las rutas para conocer los árboles singulares de Extremadura. Una de ellas es la que llega hasta la encina 'La Terrona', que este año celebra el 21 aniversario de su declaración como árbol singular. Se trata de un arbol monumental de una edad estimada de 800 años, que puede considerarse como el mayor ejemplar de esta especie en España. De más de 16 metros de altura, mide 26 metros de diámetro en su copa y un perímetro de más de 7 metros en su tronco y más de 9 metros por la base. Esta joya de la naturaleza se localiza en la finca 'La Dehesa', en el término municipal de Zarza de Montanchez (Cáceres). Su fama trasciende los límites de la comunidad autónoma y es uno de los árboles monumentales más estudiados del país.

'La Terrona' subsiste en Zarza de Montánchez con los achaques propios de la edad. Hace justo una década una decena de botánicos valencianos, expertos en árboles milenarios, se desplazó hasta la zona para tratar de solucionar los problemas que padecía la emblemática encina. Entre las medidas que propusieron incluyó la instalación a lo largo de todo su perímetro de una serie de 'muletas' que se apoyan en el suelo y llegan hasta las ramas. Estas estructuras sostienen su peso y ayudan a aligerar la carga que tiene que soportar su resquebrajado tronco. Así, con ese sistema de andamiajes a su alrededor, se puede contemplar hoy uno de los árboles más famosos de Extremadura.

Esta imponente encina es uno de los muchos árboles declarados árbol singular en la región. Casi 50 ejemplares figuran en este católogo. Además de encinas, en este registro encontramos alcornoques, castaños, robles, almendros, enebros ... y todos merecen una visita.

2 Piedra Montá Extremadura a vista de pájaro

Ampliar La piedra desde la que se disfrutan de unas vistas impresionantes. TAnia AGúndez

Otro de los puntos fuertes de Extremadura son sus múltiples y variados miradores. Subir hasta un punto en altura de la región y asomarte al abismo tiene su recompensa en forma de vistas. La región presume de lugares privilegiados con panorámicas inmejorables. Monfragüe, el Mirador de la Memoria -en el Valle del Jerte-, el Mirador de la Serrana -en la comarca de La Vera-, y el Monasterio de Tentudía -en la población de Calera de León-, son algunos de los más populares y visitados.

Sin embargo, hay otros más desconocidos pero no por ello menos bellos. Una de las vistas más bonitas y especiales es la que se obtiene desde la 'Piedra Montá', en la comarca de Sierra de Gata. Se trata de una gran piedra que, aunque está situada a ras del suelo junto al camino, ofrece unas impresionantes vistas al valle del Ȧrrago.

Es fácil llegar hasta ella. En coche la mejor opción es ir desde la carretera de Robledillo de Gata, dejando el pueblo a la izquierda. Al llegar arriba, se coge la pista forestal que arranca con una pronunciada pendiente y tras varios kilómetros la piedra aparece a la derecha. De hecho, la travesía coincide con el sendero de gran recorrido GR 10 y europeo E7. Para los más valientes, está la opción de hacer la ruta caminando. La vía ofrece un paisaje es espectacular y si se continúa un poco más adelante se puede ver la cascada del Chorro de los Ȧngeles, que pertenece ya a Las Hurdes.

3 El Palancar El convento más pequeño del mundo

Ampliar Monasterio de 'El Palancar'. Tania AGúndez

Enclavado en un rincón natural del municipio cacereño de Pedroso de Acim se encuentra el Monasterio de 'El Palancar'. El edificio, su historia y el entorno merecen una visita si aún no has tenido tiempo de hacerla. San Pedro de Alcántara fundó el convento en 1557. Su construcción se inició a partir de una pequeña casa en Pedroso de Acim. El conjunto arquitectónico y su interior se caracterizan por su reducido tamaño y su simplicidad. Recorrer este espacio es adentrarse en la religiosidad, filosofía y modo de vida de la Orden Franciscana. Son los frailes quienes acompañan y guían a los turistas que visitan el convento más pequeño del mundo, difícil de fotografiar porque las estancias son mínimas y la luz escasa.

El monasterio llama la atención a todos sus visitantes. De hecho, se puede contemplar la «habitación» en la que se supone que dormía San Pedro de Alcántara. Cuentan que hasta Santa Teresa se sorprendió al conocer que este fraile pasaba largas horas en esa celda en la que «dormía sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo en la pared». Cabe destacar que el monje medía 1,90 metros por lo que la imagen debía ser impactante.

Aunque se conserva la estructura original, la puerta actual desvirtúa su tamaño y sugiere que este espacio es más grande de lo que verdaderamente es. En el exterior, se puede disfrutar de unas impresionantes vistas de dehesa y canchales.

4 Santa Lucía del Trampal Un templo único

Ampliar Santa Lucía del Trampal. tANIA agÚNDEZ

A las afueras de la localidad cacereña de Alcuéscar, en mitad de la extensa dehesa extremeña, se ubica una basílica especial por su historia y sus peculiares características arquitectónicas. Se trata de la iglesia Santa Lucía del Trampal, una joya de la arquitectura prerrománica hispánica única en el sur de la Península Ibérica. Pese a su valor, aún no es todo lo conocida que debería y esta puede ser una buena oportunidad para explorarla.

Debido a la dificultad de datación y a las peculiaridades del edificio, su fecha exacta de construcción es muy discutida. Algunas fuentes indican que terminó de levantarse a mediados del siglo VII (arquitectura visigoda) mientras que otros expertos retrasan la fecha hasta principios del siglo VIII. Lo que sí han confirmado las investigaciones es que la ermita de tradición visigoda fue eregida sobre restos de periodos históricos anteriores, como de época romana y prerromana. Se conservan inscripciones de época romana así como otras dedicadas a la diosa celtibérica Ataecina.

La visita al monumento es gratuita y se puede indagar más sobre su origen y evolución en un centro de interpretación que hay a la entrada del enclave. De octubre a mayo se puede visitar de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19, y los domingos solo en horario de mañana.

5 Dolmen de Lácara Historia en plena dehesa

Ampliar Dolmen de Lácara, a diez kilómetros de la Autovía de la Plata. HOY

Quienes quieran seguir con actividades que permiten combinar naturaleza e historia pueden acercarse a visitar el dolmen de Lácara. Para llegar al dolmen hay que circular por la Autovía de la Plata y tomar la salida de Aljucén y La Nava de Santiago, dirigirse hacia esta segunda población y, a diez kilómetros de la salida de la autovía, coger un camino señalizado con un cartel que indica el dolmen de Lácara.

Tras dejar el coche en un terreno habilitado como aparcamiento, se llega hasta él dando un agradable paseo entre encinas, ya que el enclave se localiza en plena dehesa. Se trata de una ruta fácil y cómoda de realizar, pero lo más importante es lo que el caminante se encuentra al final, un monumento megalítico funerario que sorprende por sus dimensiones. De hecho, es uno de los más grandes y mejor conservados de España. Data de finales del Neolítico (4.000-3.000 a.C.) y es Monumento Nacional desde 1931. Puede apreciarse un corredor de unos veinte metros cuya función era dar acceso a la cámara funeraria, formada por cinco piedras de más de cinco metros de altura.

6 Ermita de Ara La capilla sixtina de Extremadura

Ampliar Interior de la ermita. HOY

La ermita de la Virgen del Ara, a siete kilómetros de Fuente del Arco, está considerada como una de las maravillas de Extremadura. Una carretera estrecha, pero transitable, conduce hasta este santuario, una joya histórica, artística y religiosa. La belleza de sus frescos se une a la calidad del arte que acoge y el paraje natural que la rodea de serranía y dehesa.

A esta joya del mudéjar, construida a finales del siglo XIV, se le llama 'la Capilla Sixtina de Extremadura' por los magníficos frescos del siglo XVII pintados en su bóveda. Son 26 escenas del Génesis. La belleza de esta ermita no está solo en el interior, ya que fuera destacan su arquería mudéjar y su espadaña.

La ermita abre de martes a domingo de 10 a 15 horas y ofrece visitas guiadas, que se incluyen en el precio de la entrada, a las 10:30, 12:30 y 14.15 horas. Se recomienda hacer reservas debido al límite de aforo de la ermita, especialmente en fines de semana. Se puede reservar a través de la página web oficial de la ermita. Para hacer la visita sin guía el horario es de 11:15 a 11:45 horas y de 13:15 a 13:45 horas. Se puede contactar a través del teléfono 674 312 099 o a través del correo electrónico info@virgendelara.es.

Para aprovechar el viaje, el visitante también puede acercarse a la Mina Jayona, que se encuentra en el término municipal de Fuente del Arco. Se trata de un tesoro geológico al que le ha dado forma su explotación como la única mina de hierro de la provincia de Badajoz. Concertando cita previa es posible realizar una magnífica visita guiada. Otro punto positivo es que es un plan muy económico porque ¡la entrada es gratuita! Se puede contactar en el teléfono 667 756 600 o en el correo electrónico ci.minajayona@juntaex.es.

7 Alqueva Un parque natural para toda la familia

Ampliar Alqueva y su entorno. HOY

Es un océano en Extremadura. El lago Alqueva y su entorno paisajístico articulan un inmenso parque temático natural que ofrece opciones de ocio para todos los públicos, todos los gustos y para todos los bolsillos. Es un espacio sostenible, accesible y sin horarios situado al suroeste de Extremadura.

Alqueva, con más de 1.160 kilómetros de costa interior, es el mayor lago artificial de Europa y une la provincia de Badajoz con Portugal. Ofrece al visitante un amplio abanico de actividades con las que disfrutar cualquier día en pleno contacto con la naturaleza. Entre las actividades que organizan las empresas turísticas de la zona se encuentran las propuestas náuticas como piraguismo, paseos en barco, kayak, waterball y pesca.

Otras posibilidades que están al alcance de cualquier visitante son realizar alguna ruta a pie o en bicicleta por la zona y visitar alguna de las cinco poblaciones que forman parte de este parque: Alconchel, Cheles, Olivenza, Táliga y Villanueva del Fresno.

8 Cáparra Un arco singular

Ampliar Yacimiento de Cáparra con su emblemático arco al fondo. TAnia Agúndez

A pocos kilómetros de Plasencia, en el término de Oliva de Plasencia, se encuentra un discreto pero cautivador yacimiento romano: Cáparra. Se puede visitar el yacimiento siguiendo un itinerario que comienza junto al centro de interpretación, en una de las tres necrópolis descubiertas hasta el momento. El recorrido lleva después al visitante hasta los restos del anfiteatro y la puerta suroeste.

En el centro del yacimiento se encuentra el emblemático arco de Cáparra, el símbolo de la ciudad. Este arco del siglo I d. C. sujeta sus cuatro arcos de medio punto en otros tantos pilares, dando lugar a una estructura cuadrifronte única en la Península Ibérica. El arco da paso al foro, un espacio abierto que fue el centro político y religioso de la ciudad. En él aún son visibles los restos de los edificios principales: la basílica, la curia y otros tres templos.

El enclave está abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Los domingo solo está abierto en horario de mañana.

Para los interesados en la época también pueden visitar los yacimientos romanos de Mérida, Regina o Medellín.

9 Cancho Roano Un templo tartésico en Zalamea de la Serena

Ampliar Yacimiento. HOY

Otro yacimiento histórico que merece la pena conocer, esta vez más al sur, es Cancho Roano, ubicado a unos tres kilómetros de Zalamea de la Serena. El recinto, fechado en el siglo V a. C., está formado por tres edificios. Se trata de un santuario monumental tartésico que ha sido conservado hasta la actualidad.

Justo enfrente del monumento está el centro de interpretación de Cancho Roano, que ofrece la primera toma de contacto de los visitante con el este espacio y donde pueden encontrar toda la información sobre él desde una perspectiva didáctica, entretenida, participativa y de concienciación, además de descubrir los secretos que esconde el yacimiento arqueológico.

El horario de visitas es de lunes a sábados de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, mientras que los domingos sólo se puede acceder en horario de mañana.

10 El Jerte Disfrutar de los últimos cerezos en flor

Ampliar Detalle de los cerezos en flor. HOY

Si aún no has tenido tiempo de verlo, no puedes perder la oportunidad de disfrutar de unos de los espectáculos más bonitos de la naturaleza. La floración de los cerezos del Valle del Jerte ofrece uno de los momentos naturales más hermosos de Extremadura y todavía podemos contemplarlo. Según informan desde la página oficial de turismo del Valle del Jerte, desde donde realizan un seguimiento de la floración, en estos momentos se pueden ver cerezos en flor en las zonas medias y altas del valle, por Tornavacas, Jerte, Cabrero, Barrado y El Torno. De hecho, aún están floreciendo los cerezos ubicados en la subida del Puerto de Tornavacas, a ambos lados de la N-110. No se sabe hasta cuándo durará, dependerá de la meteorología. Los cerezos ubicados en las zonas más tempranas ya están empezando a perder los pétalos y a salir la hoja verde.

Además, durante estas jornadas continúan las actividades previstas en la programación festiva en torno al Cerezo en Flor, que comienza ahora su última etapa denominada 'Lluvia de pétalos'. Este fin de semana habrá deporte, visitas y teatro.