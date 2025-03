Ramón de Arcos te enseña a mirar la naturaleza y te muestra lo importante de la vida

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

Si te gusta la pintura, esta tarde de jueves tienes ... una cita con Ramón de Arcos, uno de los mejores artistas de Extremadura, en la sala Artex de Badajoz. El reconocido pintor dombenitense inaugura a las 19.30 horas 'Alrededor', en la que expone 32 obras con diversos temas, que se parecen en que todos son próximos: plantas que se encuentra al borde del camino cuando sale a caminar desde el río Guadiana, escenas y rincones de Badajoz e incluso pescados del mercado de Setúbal. «La diversidad es grande en cuanto a temática, pero todos tienen un punto en común, que es mi vida, lo que tengo alrededor. Todo bajo el prisma de que creo que en esas pequeñas cosas es donde construimos lo importante de la vida. Soy bastante contrario a lo solemne y lo elevado, y me parece que lo más cierto y real está en la vida cotidiana, en lo que tenemos a nuestro alrededor», asegura Ramón de Arcos.

En esta exposición dedica especial atención a la luz, un elemento básico en sus pinturas. «La herramienta con la que siempre cuento es la luz, tanto si pinto un objeto próximo como si es un paisaje de mirada larga. Si pinto unas flores, necesito verlas muy iluminadas, con sol». En sus obras Ramón de Arcos destaca la luminosidad porque le aburren los grises, y por ello refleja el colorido que la propia vida tiene a nuestro alrededor. Utiliza principalmente la gama de verdes y azules porque cree que en el mundo que nos rodea esos colores, sobre todo el verde, están muy presentes, principalmente en la naturaleza. «En 'Alrededor' tengo también un par de obras que son de pescado con grises y plateados, ahí no aparece el verde, si acaso alguna manchita roja, pero procuro que el pescado tenga luz y brillo», afirma.

Las codiciadas obras de Ramón de Arcos son sencillas, cotidianas, próximas, «yo no entro en cábalas solemnes, todo lo que se pretende trascendente a mí me aburre y me cansa. De ahí que mi pintura sea fácil de entender, lo que hay es lo que está ahí pintado, y como son cosas que a todos nos acompañan, es fácil compartirlo». Una pintura «ponible», como él dice, porque a nadie le resulta estridente.

Trabaja con pincel y espátula y algunas veces se apoya en un dibujo, «incluso a veces decido que el dibujo también esté presente y no trato de taparlo con la pintura». Ramón de Arcos no se encuadraría en un realismo minucioso, porque le interesa también que tú, como espectador que contemplas la pintura, aportes al cuadro tu visión, «y aunque quede el trazo suelto, nuestra vista nos acompaña para resolver eso que no queda resuelto con el dibujo exacto y preciso».

«Si veo unas flores, las pinto, tengo cardos, amapolas, plantas cotidianas que están en las cunetas, y que cuando las traslado al lienzo, pasan a ser otra cosa, es ya una obra ajena a aquella flor que estaba en la cuneta». Le interesa mucho la naturaleza por su formación, tanto agraria como de biología, «creo que en cualquier fragmento de naturaleza está la vida completa, como lo pequeño puede ser universal, cuando uno está mirando un grupo de plantas, unas con hojas anchas, otras con hojas estrechas, otras que vuelan al suelo, otras que trepan para arriba, y ni más ni menos es una lucha por la vida, por la luz y por los nutrientes. En un trocito de una cuneta se compendian todos los elementos de la vida: la lucha, la supervivencia, la supremacía de uno sobre otro. Observar la naturaleza nos enseña mucho».

Pues todo este universo de belleza, luz y color te espera desde hoy y hasta el 20 de enero en la sala Artex, donde a partir de las siete y media de esta tarde, 12 de diciembre, podrás compartir una copa y unos aperitivos con Ramón de Arcos, que además de un excelente pintor, es encantador, simpático y buena gente.

Risas y música por todos los rincones

Hoy jueves y mañana viernes tienes a tu disposición un montón de actividades para disfrutar. A las 21.00 horas de esta noche La Porciúncula –el grupo de teatro aficionado de la ONCE de Extremadura, compuesto por 12 intérpretes, la mitad de ellos ciegos o con discapadidad visual grave–, representa en el Teatro López de Ayala de Badajoz 'La comedia de las equivocaciones', de William Shakespeare. Seguro que te harán pasar un rato muy divertido, como me ha pasado a mí en varias ocasiones, en las que he ido a sus representaciones para ver mi amigo Carmelo Sayago y he disfrutado del buen hacer de este grupo de teatro.

En la residencia Hernán Cortés de Badajoz tienes la oportunidad de ver otra obra de teatro esta noche de jueves, a las 20.30 horas. 'La otra vida', escrita por Miguel Murillo y dirigida por Jorge Moraga, narra la soledad de un jubilado que revive las horas que compartió con su esposa y su suegra en otra época de su vida.

También hoy a las 20.00 horas, Pepe Viyuela, un icono del clown, te invita a asistir en el Teatro María Luisa de Mérida a su espectáculo 'Encerrona', una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. Esta historia de un personaje que vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario te hará pasar momentos hilarantes.

También la risa está garantizada si te decantas por el espectáculo del cómico Álex O'Dogherty mañana viernes a las 20.30 horas en el Teatro Alkazar de Plasencia. En su monólogo 'Imbécil' hablará sobre el poder de las palabras, o más concretamente, sobre el poder que tenemos los que las usamos, de lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse y del derecho a ser y a hacer el imbécil, que también significa tonto, payaso, divertido… como él.

Si prefieres una actuación musical, el jazz del pianista Ignasi Terraza y el intérprete de armónica Antonio Serrano, te espera a las 20.00 horas de esta tarde de jueves en el edificio de la Fundación CB de la calle Montesinos de Badajoz.

Roberto Cabral y Soraia Branco darán un concierto a las 20.00 horas de hoy en El Hospital Centro VIvo de Badajoz.

Y el Arrebato te espera con su gira 'Una tarde cualquiera' en el Palacio de Congresos de Cáceres esta noche a las 21.00 horas.

Mañana viernes puedes escuchar fado con 'A Portuguesa' en el Edificio Montesinos de la Fundación Caja Badajoz a las 20.00 horas. Este extraordinario grupo liderado por la fadista Raquel Guerra, junto a cuatro músicos excepcionales, llenará la noche de emoción y tradición portuguesa.

Y un montón de actividades más, así que sal a la calle, que tienes mucho donde elegir.

