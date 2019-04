Ocio en la dehesa con Efecto Mariposa y Mägo de Oz en los escenarios

El domingo de elecciones y su víspera de reflexión no trastocan la agenda extremeña del último fin de semana de abril, repleta de citas gastronómicas y romerías. Efecto Mariposa, Mägo de Oz y Gene García son los principales atractivos musicales. En Cáceres empieza la Feria del Libro en paralelo al Fanter Film Festival. El espectáculo Los Miserables llega a Badajoz y a Mérida, donde además los pequeños podrán disfrutar del musical de Cenicienta. Otros eventos destacados en la región son la Feria Dehesa y Toro de Táliga y la Romería del Puerto de Plasencia.

En el Palacio de Congresos se puede disfrutar de Los Miserables.

Badajoz Los Miserables, el musical de Cenicienta y monólogos gaditanos

La agenda de Badajoz comienza este viernes en el Palacio de Congresos con un Tributo Los Miserables, adaptación de la novela de Victor Hugo. Espectaculares voces y puesta en escena para recrear una historia atemporal. Uno de los musicales más aclamados que transporta al espectador a esos años de revolución y lucha por la libertad. La función comenzará a las 21 horas y las entradas se pueden comprar con descuento en Oferplán.

También este viernes, los humoristas andaluces Toni Rodríguez y Pepito 'El Caja' protagonizan en el López de Ayala la VI Gala Humor para la Esperanza. El espectáculo 'West Caí Story, er muzicá' tendrá dos funciones (a las 21 y 23 horas). El precio de las entradas en patio de butacas es de 15 euros y en anfiteatro de 12 euros para estas dos funciones, a las 21 y 23 horas. La recaudación irá destinada a la Asociación Dando C@lor.

Efecto Mariposa presenta este sábado 'Vuela' en el López.

Al mismo escenario se sube el sábado el dúo malagueño Efecto mariposa, que presenta en concierto 'Vuela', su último disco. La actuación de Susana Alva y Frasco Ridgway contará con teloneros como el grupo extremeño 'Javato y los disfrutones'. El precio de las entradas es de 15 euros en venta anticipada y de 18 el día del concierto. Las entradas se pueden comprar con descuento en Oferplán.

Cenicienta en el Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos ofrece este viernes un plan perfecto para los pequeños de la casa. A las 17.00 horas comienza el musical 'Cenicienta'. La obra narra la vida de Ella, que cambiará por completo cuando el príncipe Christopher Rupert 'Topher', un joven bondadoso y enamoradizo decide llevar a cabo un baile para elegir a la chica con la que se desposará. Las entradas se pueden comprar con descuento en Oferplán.

El mismo día, a las 20 horas, la Residencia Universitaria Hernán Cortés ofrece el concierto gratuito 'The let it be'. Se trata de un recital acústico con canciones de The Beatles y otros clásicos contemporáneos, como Supertramp, Moody Blues, The Who, Brian Adams, Cat Stevens, Led Zeppelin y Simon & Garfunkel, entre otros.

También este viernes, el músico José Mateus actúa en el café Casablanca, ubicado en la avenida Jose María Alcaraz y Alenda, donde ofrecerá, a partir de las 22 horas, un concierto en acústico con canciones de The Beatles, Oasis, REM, Queen y Pink Floyd.

Este sábado comienza en la capital pacense una nueva edición del ciclo Flamenco en la Plaza Alta. La familia Vargas es la encargada de abrir la programación, que se desarrolla hasta el mes de noviembre. Se subirán al tablao el maestro Miguel y hijo Juan a la guitarra, con el bajista José Jiménez y la cantaora Nuria Clavería. La actuación comenzará a las 20.30 horas en las antiguas Casas Consistoriales.

'Emociones de papel'

El viernes, la joven escritora de Talavera la Real Laura Núñez Salguero presenta su primera obra, 'Emociones de papel' (Editamás). El acto comenzará a las 20 horas en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz. El libro es una recopilación de relatos cortos y prosa poética que abarca temas de actualidad como el acoso escolar o la violencia de género.

Día de la Tierra en el parque del río

El parque del río Guadiana ha sido el sitio elegido para celebrar este sábado el Día de la Tierra. Se trata de una jornada lúdica y de concienciación que se desarrollará de 11 a 14 horas. Se instalarán diferentes espacios junto al embarcadero con actividades para todas las edades. Se han programado charlas, exposiciones y ocio. El evento ha sido organizado por Entreculturas y la fundación Atabal.

Domingo de folklore infantil

El domingo los más pequeños defenderán la música y los bailes regionales extremeños en el López de Ayala. El teatro acoge el XXXVI Festival de Folklore en la Escuela, en el que participan varias agrupaciones infantiles.

Las casetas de los libreros llenarán de letras el Paseo de Cánovas:: HOY

Cáceres Libros, cine de terror y aeromodelismo

Este viernes comienza la Feria del Libro de Cáceres. El Paseo de Cánovas se convierte hasta el 5 de mayo en escenario de presentaciones, encuentros de escritores con sus lectores, actividades infantiles, talleres y cuentacuentos.

Este viernes, a las 18.30 horas, se presenta 'Sombras en el espejo', de Luis Corrales; a las 19.45 horas, Mikel Lejarza y Fernando Rueda presentan 'Yo confieso. 45 años de espía'.

El sábado, a las 12 horas, 'Descubriendo a la Inquisición', de Beatriz Maestro; a las 18.30 horas, Alonso J. R. Corrales Gaitán rpeenta 'San Jorge, Patrón de Cáceres'; a las 19.45 horas, Clara Peñalver habla sobre 'Las voces de Carol'.

Y el domingo, a las 12 horas, el columnista de HOY J. R. Alonso de la Torre presenta 'Expediente Ojos de Orgasmo'; a las 13 horas, 'La ciudad de los nombres', de Antonia Cerrato Martín-Romo; a las 18.30 horas, Juan Carlos Arjona Ollero presenta 'El hombre que mató a Dios'; y a las 19.45 horas, es el turno de 'El cuaderno de Zineb', de José Antonio Leal Canales.

El Fanter Film Festival 2019 comienza este viernes en Cáceres con la proyección a las 18.30 horas en el Gran Teatro de la película 'La profecía', de Richard Donner, uno de los grandes clásicos del cine fantástico y de terror. Será uno de los 10 largometrajes que se proyectarán en el Gran Teatro durante los tres días de Fanter Film. A las 21.30 horas se proyectará 'Upgrade', y un minuto antes de la medianoche comenzará 'Climax', en versión original subtitulada.

El sábado llegará la gran maratón de cine, que comenzará a las 17.00 horas con 'Verano del 84'. A las 19.30 podrá verse el 'thriller' titulado 'Searching', a las 22.00 el estreno nacional de la versión doblada de 'Ghostland' y a las 23.59 otro estreno, el de 'One cut of the dead', una de las películas más taquilleras en Japón.

El domingo habrá sesión infantil a las 12.00 con 'Luis y los alienígenas' en un pase gratuito. A las 17.00 se proyecta la antología de terror 'Historias de fantasmas', y el cierre del festival llegará con 'La casa de Jack', de Lars Von Trier. Los abonos para todo el festival están a la venta a siete euros.

Jaume-Blai Santonja. / HOY

La agenda musical cacereña comienza este viernes con la Orquesta de Extremadura (OEX), que ofrece un concierto de música americana de norte a sur, del jazz al tango. Comenzará a las 20.30 horas, aunque se puede acceder a las 19.30 horas para disfrutar de una charla introductoria a cargo de Santiago Pavón, violinista y profesor de la OEx. El concierto estará dirigido por Jaume-Blai Santonja, que regresa a la que ha sido hasta hace muy poco su casa.

También el viernes, el espacio Belleartes acoge, a las 21 horas, un concierto del artista madrileño Kike Tormenta, dentro del Nómada Tour 2019.

En la sala Boogaloo actúa el sábado a las once de la noche 'Soversion', una banda de covers formada en Elvas en el año 2005. La entrada cuesta 5 euros.

Aeromodelismo en La Cervera

La capital cacereña también acoge este fin de semana el Bellota Jet. La concentración de aromodelismo alcanza su edición número 26 en el campo de vuelo 'La Cervera'. 85 pilotos procedentes de España, Portugal, Inglaterra y Argentina harán volar más de 145 aeromodelos. El sábado, el horario es de 9 a 20 horas; el domingo, de 9 a 14 horas. La cita organizada por la Agrupación Cacereña de Aeromodelismo reúne cada año a un centenar de aeromodelos. La entrada es gratuita.

Arte con niños

En los planes para niños destaca 'Un espacio en el cosmos', el taller programado por la Fundación Helga de Alvear para este sábado (12 horas). Se trata de aproximar a los pequeños a la original obra de la artista japonesa Yayoi Kusama, representada en la actual exposición La perspectiva esencial a través de la pintura titulada Espacio Cósmico (2008).

Mérida Los Miserables, danza y carrera nocturna

En Mérida, este viernes, a las 20.30 horas, tiene lugar en el Centro Cultural Santo Domingo un nuevo concierto de la Sociedad Filarmónica Esteban Sánchez y las Juventudes Musicales de Mérida. Se trata de un concierto de Psaiko Quartet (cuarteto de saxofones) que interpretarán obras de Erkoreka, G. Ligeti, G. Geshwin, A. Piazzolla y M. Mellits

En la agenda del sábado destaca el espectáculo musical Los Misesables, la adaptación de la obra de Víctor Hugo llega al Palacio de Congresos tras pasar por Badajoz. La función comenzará a las 21 horas y las entradas se pueden comprar con descuento en Oferplán.

Bailes en el escenario del Templo de Diana:: BRÍGIDO

Danza en el Templo de Diana

Este sábado, 15 escuelas de danza de la ciudad llevarán a cabo el espectáculo de 'Todo encaja', en el Templo de Diana. Las diferentes escuelas realizarán una exhibición de baile con un aumento de academias y participantes, en una jornada que comenzará a las 12.00 horas.

También se podrá disfrutar del teatro. La Sala Trajano acoge este sábado el espectáculo 'El insólito caso de Martín Piche'. La representación comenzará a las 21 horas. Martin Piche sufre un extraño mal y decide visitar a un afamado psiquiatra para intentar solucionarlo. Su dolencia no es otra que su absoluta falta de interés por el mundo que le rodea: todo le aburre. Juan Gea y Dani Muriel actúan bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. La entrada cuesta 12 euros.

Música y carreras en el Acueducto de los Milagros

Los runners también tienen este fin de semana señalado en el calendario. El sábado, a las 20.00 horas, comienza en el acueducto de Los Milagros la carrera nocturna Music Run 2019. La cita, con diferentes categorías, aúna deporte y música para todas las edades.

El domingo los más pequeños serán los protagonistas. Con un elenco formado por Susana Fernández y Monti Cruz, Petit Teatro pone en escena 'Clown sin tierra', en la Sala Trajano a las 19.00 horas. Se trata de la historia de huida de dos payasos en busca de la felicidad. El precio de la entrada es de cinco euros.

Placentinos disfrutando de la romería de la Virgen del Puerto:: HOY

Plasencia Romería, escalada y teatro

El teatro Alkázar de Plasencia es el escenario elegido por Estação Teatral para poner en escena 'Há Beira na Revolta!', un espectáculo que reúne varias historias en una Beira Interior situada entre el siglo XIX y mediados del XX. Historias de fuerza, coraje y resistencia de un pueblo cuya insularidad ni siquiera se aprecia en la frontera visual entre el mar y la nada. La representación tiene lugar este viernes a las 20.30 horas y la entrada cuesta.

El sábado, las tablas del Alkázar vuelven a acoger una representación, será a las 20.00 horas de la mano de Plétora Teatro. 'Egos' narra la historia de un doctor, la fórmula de la eterna juventud, una admirada actriz, un joven perdido, una ambición, el reconocimiento, el poder y el dinero.

La banda sonora del fin de semana placentino llega de la mano de los grupos de rock Terral, que actuará el viernes a las 22.30, y Kontragolpe, el sábado a las 23.30. Ambos conciertos se llevan a cabo en la sala Impacto y tienen entrada gratuita.

Ya el domingo la capital del Jerte acoge su tradicional romería de la Virgen del Puerto, una de las fiestas más esperadas por los placentinos que se celebra en el paraje protegido de Valcorchero. Las misas de la romería serán oficiadas a las 8.00, 9.00, 10.00 y a las 11.30 por el obispo José Luis Retana Gozalo.

En el plano deportivo, la capital del Jerte acoge desde el día 25 al domingo el Campeonato de España de Escalada por Selecciones Autonómicas, infantil y cadete. La competición se celebra del en el Centro de Ocio y Escalada Cereza Wall y la entrada es gratuita.

Mägo de Oz actúa en Táliga.

Provincia de Badajoz Gene y Mägo de Oz: banda sonora pacense

Arrancamos los eventos lúdicos en territorio pacense con la celebración este viernes del Día de la Provincia, que en esta ocasión se festeja en Montijo. Durante la jornada se entregarán las medallas de oro de la provincia y se rendirá homenaje a 40 años de ayuntamientos democráticos. La jornada contará con la ambientación musical a cargo de Gene García y el teclista Pedro Calero.

Otra cinta imporante en la provincia es la feria de Feria Dehesa y Toro de Táliga, que se celebra desde el jueves al domingo, contará con la actuación del famoso grupo de rock Mägo de Oz (las entradas se pueden comprar con descuento en Oferplán). También habrá un encuentro de Ferraris y motos Gold.

Durante la feria se llevarán a cabo actividades deportivas, una ruta de la tapa con productos del toro de lidia, un concierto tributo a 'El Barrio' y otro de copla, un espectáculo de magia y una degustación gastronómica. También habrá un festival taurino, con la participación del grupo de Forcados de Monsaraz (Portugal) y una novillada en clase práctica gratuita.

EFE

XIV Certamen Gastronómico del cerdo ibérico en Barcarrota

Barcarrota acoge desde este viernes al domingo el XIV Certamen Gastronómico del cerdo ibérico. La cita culinaria incluye degustaciones, talleres infantiles, mercado de productos artesanales, concursos y bailes. La jornada comienza este viernes con una degustación de migas y la ruta de la tapa, a las 13.00 horas. Una hora después habrá degustación de garbanzos y gazpacho. El sábado a las 13 horas habrá de nuevo concurso de la tapa. A las 14.00, degustación de ibéricos y prueba gratuita de vinos. La tarde estará amenizada por una exhibición de sevillanas, rumba y flamenco de la Universidad Popular y la actuación del grupo 'Setrenos Rock Band'. El domingo concluye el XIV Certamen Gastronómico del cerdo ibérico con una visita turística guiada a las 12.00. A las 13.30 horas se llevará a cabo un show cooking y, media hora después, una degustación de patatas con costillas y gazpacho.

El circo llega a Montijo

Montijo no solo acoge este viernes el Día de la Provincia. También es escenario del espectáculo circense 'El apartamento'. Así, el Nuevo Teatro Calderón es el escenario, desde las 19.00 horas, con entrada libre, de la última representación de Cirk About It.

Vinos y tapas en Puebla de la Calzada

Una decena de bodegas participa este sábado en el 4º Encuentro Enogastronómico 'Vegas Bajas' de Puebla de la Calzada. La cita se celebra a partir de las 12,00 horas en la Plaza de España con una muestra de vinos extremeños o una degustación de tapas. La jornada incluye actividades pensadas para los más pequeños y actuaciones musicales.

Estrellas en Villar del Rey

El merendero de la carretera a Villar del Rey, EX-325, en su km 5, acoge este viernes una nueva velada de naturaleza y estrellas, organizada por la sección de Astronomía del Ateneo de Badajoz. En esta ocasión se observarán diferentes objetos del cielo de primavera: Cúmulo globular M-5 en la Cabeza de la Serpiente, las galaxias M-87 y M- 104 en Virgo y M-83 en la Hidra.

Campanilla llega a Villanueva del Fresno

La casa de la cultura de Villanueva del Fresno acoge este viernes, a las 20.30 horas, la representación infantil de 'Campanilla'. Fantasía, ilusión y magia embriagan un espectáculo para disfrutar en familia.

Teatro en Los Santos

También el viernes, la Sala Guirigai de Los Santos de Maimona lleva a escena desde las 21.00 horas la representación de Rottweiler. La obra versa sobre el recurso a la violencia por parte de personas relacionadas con movimientos de extrema derecha.

El colectivo Juventudes Musicales de la localidad ofrece un concierto este viernes a cargo de Trío en Clave Áurea. El recital tendrá lugar en la Casa de la Cultura, a las 20.30 horas, y la entrada es libre.

Un día después, el teatro vuelve a ser el protagonista en Los Santos. El Teatro-Cine Monumental acoge, a las 20.30 horas, la obra 'DistanS', de la compañía Vol´e Temps, «un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido».

Duende Josele actúa en Zafra:. HOY

Duende Josele, en el teatro de Zafra

Este viernes José Manuel Díez, Duende Josele, y Banda Ingrávida actuarán en el teatro de Zafra. El concierto servirá para presentar el nuevo disco del artista zafrense, 'Desnudos Integrales'. Será a las 21.00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros o 4 varamedís (la moneda de Zafra) y puede adquirirse en Arco Iris, café - concierto Muscaria y la Casa de la Juventud.

Provincia de Cáceres Corales, carreras y rejoneo

En Trujillo se celebra este sábado el Encuentro de Corales 'Memorial Joaquín Espada'. Este año, el evento musical estrena sede en el Palacio Barrantes Cervantes. Cconforman el cartel el Coro de Cámara 'Ars Nova' de Plasencia, la Coral 'Vocalis', de Badajoz, además de la actuación de la formación organizadora, el Coro de Cámara 'Santa María'. Y como extensión vocal, actuará también la joven soprano lírica Mariló Valsera, acompañada al piano por Paloma Sánchez.

Coria acoge este sábado la celebración de la undécima Media Maratón 'Ciudad de Coria'. Paralelamente también se celebrará el VI Cross Urbano 'Subida del cubo', con diez kilómetros de recorido. Ambas citas saldrán a la 18.30, con salida y meta en la Plaza de la Paz.

La casa de la cultura de Valencia de Alcántara acoge este viernes, desde las 20.15 horas, la representación de 'De Lázaro a Lazarillo'. La obra se basa en Ana, una doctora en Filología Hispánica que ha llegado a Barcarrota para asesorar al gobierno de Extremadura sobre la compra de unos libros del S.XVI aparecidos allí, tras la tapia de una casa, en 1992.

Ruta a caballo a Cilleros:: HOY

Ruta a caballo hasta Cilleros

La Asociación A Revolera ha organizado este sábado una ruta ecuestre de Valverde del Fresno a Cilleros. Se trata de una convivencia anual que coincide con la celebración del día de la Virgen de la Navelonga. En la ruta ecuestre, de unas tres horas, participan asociaciones de caballistas de Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Villamiel, Hoyos, Acebo y Navasfrías. El recorrido discurre por parajes frondosos de la Sierra de Gata surcados por numerosos regatos y ríos que en estas fechas van cargados de agua.

Las compañías Provisional Danza y Nómada ponen en escena este viernes en la Nave del Duende de Casar de Cáceres a las nueve de la noche, 'Una vez más', un espectáculo de danza dirigido a público adulto.

VI Festival de las Flores

Rincón del Obispo acoge este fin de semana el VI Festival de las Flores. El evento comienza este viernes y el acto central se celebra el sábado, a las 17 horas, con una exhibición de bailes regionales que contará con la participación de los grupos folclóricos 'A cal y canto', Savia Nueva de Coria, La Serrana de Piornal y el grupo de Folklore Jóvenes Extremeños, de Moraleja. Durante el festival se anunciarán los ganadores de los Portales Floridos. El domingo habrá ofrenda floral y ruta senderista.

Rejoneo en Talayuela

Este domingo la plaza de toros de Talayuela acoge, desde las 18.00 horas, una gran corrida de rejoneo. Habrá cuatro toros y dos novillos de la ganadería Fermín Bohórquez para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza. Se pueden adquirir entradas con descuento en Oferplan.