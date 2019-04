El noveno Fanter Film Festival empieza el viernes en Cáceres con el clásico 'La profecía' Una edición anterior del Fanter Film Festival. :: hoy La cita de cine fantástico y de terror programa la proyección de diez largometrajes, más ocho cortos a concurso REDACCIÓN Martes, 23 abril 2019, 07:59

El Fanter Film Festival 2019 comienza este viernes con la proyección a las 18.30 horas en el Gran Teatro de la película 'La profecía', de Richard Donner, uno de los grandes clásicos del cine fantástico y de terror, género al que está dedicado el festival. Será uno de los 10 largometrajes que se proyectarán en el Gran Teatro durante los tres días de Fanter Film, que demás ofrecerá los ocho cortometrajes que compiten por los dos premios a concurso, seleccionados de entre los cerca de 500 trabajos que se han presentado desde todo el mundo. El festival está organizado por el portal de cine abandomoviez.net.

También el sábado, a las 21.30 horas, se proyectará 'Upgrade', uno de los títulos clave de la ciencia ficción en los últimos años, y un minuto antes de la medianoche comenzará 'Climax', película de Gaspar Noe que se ofrecerá en versión original subtitulada.

El sábado llegará la gran maratón de cine, que comenzará a las 17.00 horas con 'Verano del 84'. A las 19.30 podrá verse el 'thriller' titulado 'Searching', a las 22.00 el estreno nacional de la versión doblada de 'Ghostland' y a las 23.59 otro estreno, el de 'One cut of the dead', una de las películas más taquilleras en Japón.

El domingo por la mañana será la sesión infantil a las 12.00 con 'Luis y los alienígenas' en un pase gratuito. A las 17.00 se proyectará la antología de terror 'Historias de fantasmas', y el cierre del festival llegará con 'La casa de Jack', de Lars Von Trier.

Los abonos para todo el festival están a la venta a siete euros en la página web del festival.