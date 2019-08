La Fuga de la Diabla, Itziar Castro y Dvicio agitan un puente de explosión festiva

Llega el puente más esperado del verano cargado de fiestas patronales en los pueblos de toda la región, pero hay mucho más que hacer este fin de semana. En la capital pacense, continúan los conciertos en la margen izquierda del río Guadiana con 'Music Río', mientras que en Cáceres siguen también los conciertos de 'Las Noches del Baluarte'.

Por su parte, Mérida ofrece más teatro con 'La corte del Faraón', interpretada por Itziar Castro, Celia Freijero y Paco Arrojo. Pero este fin de semana, también hay fiestas de interés como La Fuga de la Diabla de Valverde, el Festival Medieval de Alburquerque o el Festival Internacional de la Sierra de Fregenal.

En la agenda de conciertos destacan las actuaciones de Dvicio en Coria, Kiko y Sara en Azuaga, La Fuga y Sínkope en Quintana y Los Chunguitos en Garrovillas.

Badajoz 'Music Río' y perseidas en San Cristóbal

La margen izquierda del Guadiana vuelve a centar el ocio este sábado con el concierto 'Music Río'. A partir de las 21.00 horas 'Jorge Navarro' y 'Ulises' amenizarán la velada.

También habrá una nueva oportunidad para conocer el Casco Antiguo de Badajoz más a fondo. El sábado a las 10.00 horas hay una cita para toda la familia con la 'yincana familiar', en la que se recorrerán las calles y plazas más significativas de la ciudad, además de poder ganar premios y pasar una mañana de mucha diversión.

Asimismo, a lo largo del mes de agosto y septiembre se podrá asistir a la visita guiada 'Badajoz: esencia, herencia, gentío,… ¡Patrimonio humano!'. Este sábado a las 10.30 horas será el turno de la ruta 'El invencible Fuerte de San Cristóbal'. Sin salir de este monumento histórico, por la noche se celebra la fiesta astroturística a partir de las 21.30 horas. El evento contará con diversas actividades para toda la familia en las que se podrá hacer un viaje astral conociendo las curiosidades de la Luna y el cielo.

Cáceres 'Noches del Baluarte'

En Cáceres, continúan las actuaciones de música, teatro, poesía o cine de los viernes y sábados de agosto dentro del programa de 'Las Noches del Baluarte 2019' en un marco incomparable como el Baluarte de los Pozos de Cáceres. Así, este viernes, día 16, a partir de las 20.30 horas se podrá disfrutar de 'Musicoterapia' de la mano de Livia y Aránzazu. Posteriormente, un dj amenizará la noche con dance soul.

Pero esto no es todo, el sábado 17 a las 22.30 horas los amantes del jazz están de suerte porque llega al Baluarte de los Pozos María Honolulu & the Wahalotes, una banda de jazz con tintes de soul, blues, y algo de funky fundada por María y los extremeños Pepín Muñoz y Pedro Calero.

Mérida y provincia de Badajoz Fuga de La Diabla y Festival Medieval de Alburquerque

Imagen de archivo de la Diabla sembrando el terror por las calles valverdeñas. / HOY

En Mérida, en el marco del 65º Festival de Teatro Clásico se podrá presenciar durante todo el fin de semana la obra 'La corte del faraón', de Guillermo Perrín, Miguel de Palacios y Vicente Lleó. El reparto está compuesto por Itziar Castro, Celia Freijeiro, Paco Arrojo, Inés León, Joan Carles Bestard, Javier Enguix, Noelia Marló y Basem Nahnouh. Las representaciones en el Teatro Romano comienzan a las 22.45 horas.

Además, el Parque de las Siete Sillas de Mérida seguirá este viernes, con el Ciclo de Cine al Aire Libre con la emisión del film 'Hotel Transilvania 3' a partir de las 22.30 horas. Al día siguiente, el sábado, a las 21.00 horas tendrá lugar el Festival va por Barrios: 'Edipo y los Labdácidas: ¡qué familia!' que estará bajo la dirección de Javier Llanos, Francis Quirós y Jonathan González.

Además, como cada domingo de agosto, la programación del festival continúa en la plaza de España con 'Héroes y heroínas', un espectáculo de calle protagonizado por Carlitos Pérez, Nuqui Fernández y Sergio Barquilla, encargados de explicar a través de tres historias impregnadas de hechos, leyendas y mitología clásica.

La Diabla se fuga en Valverde

Valverde de Leganés continúa con una de las celebraciones más importantes en su calendario, 'La Fuga de la Diabla', una fiesta de Interés Turístico Regional que comenzó el pasado 10 de agosto y se prolongará hasta este domingo, día 18. El viernes comenzará el fin de semana grande de la fiesta con la apertura del Mercado Mágico, el desfile infantil, la degustación de la poción salvadora, el pregón y el pasacalles de «La llegada de la Diabla», que comenzará a las 23.00 horas y que estará a cargo de la Compañía Infierno, junto con El Ejército del Futuro, Las Almas de la Noche y Los Espíritus Malignos.

Sin embargo, en la agenda del sábado no habrá ni un minuto para el aburrimiento. Por la mañana, tendrá lugar la apertura del Mercado Mágico, un taller sobre cómo adivinar el futuro con el tarot o a través de piedras mágicas, el desfile de niños poseídos a las 13.00 horas, el juramento de las peñas bartoleras y un pasacalles. Y para los que quieran degustar comida diabólica, podrán realizar la Ruta de la Tapa Diablesca por los locales del municipio, además de probar una cerveza artesanal en la Barra del Mercado a las 14.00 horas.

El sábado será el día principal de la fiesta, cuando, tal y como marca la tradición, a las 23.00 horas la Diabla se escapará de la torre de la Iglesia para recorrer con su cortejo las calles de un pueblo en penumbra hasta que San Bartolomé, consiga capturarla y encerrarla de nuevo en la torre del templo. Unas 500 personas participan en esta representación, que se inicia con un pasacalles y termina con un espectáculo de luz y sonido que cada año es distinto y en el que se visualiza la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Una fiesta que terminará pasada la medianoche con 'Privan de Camp', «el peor dj de España».

El domingo habrá más talleres infantiles, espectáculos de magia, la entrega de premios a la 'Peña Bartolera 2019' a partir de las 14.30 horas, y finaliza a las 22.30 horas con la Gran Noche del Mentalismo y la Hipnosis a cargo de Max Verdié.

El XXVI Festival Medieval de Alburquerque ofrece hasta el domingo pasacalles, torneos, conciertos, visitas turísticas, teatro de calle o representaciones. Esta Fiesta de Interés Regional, en la que colaboran mil vecinos de la localidad y que cumple 26 ediciones, convierte la localidad en un museo al aire libre a través de sus calles, su castillo y entorno natural.

Imagen de archivo de la celebración de Festival Medieval 'Villa de Alburquerque'. / HOY

Como novedad este año se han recuperado las representaciones teatrales en el interior del Castillo de Luna con la puesta en escena de la obra de teatro 'Juana de Avis' y 'Veritas'. Otra novedad es un concierto de música en la capilla del Castillo y en la iglesia de Santa María del Mercado. Un año más el maravedí será la moneda oficial del festival.

Este fin de semana termina el Festival Internacional de la Sierra en Fregenal, una cita que aúna folklore internacional, nacional y extremeño, flamenco, fado, gastronomía, exposiciones, exhibiciones de oficios tradicionales, talleres, pasacalles, y artesanía. Una fiesta, declarada de 'Interés Turístico Nacional', que el viernes contará con un mercado de frutas, verduras y productos ecológicos; actividades infantiles y juegos; exhibiciones de fabricación artesanal de patatas fritas, de envasado tradicional de tomate y de elaboración de zumo de frutas, verduras y hortalizas; el concurso de frutas, verduras y hortalizas autóctonas, el de tortilla de patatas y el de gazpacho, y por la noche, la actuación del Grupo Folklórico Valdemedel de Ribera del Fresno y del Grupo de Coros y Danzas Semillas del Arte de La Puebla de Montalbán (Castilla-La Mancha). Por su parte, el sábado por la mañana tendrá lugar un mercado de alimentos de Extremadura, mientras que por la noche concluirá el festival con un desfile de clausura, en el que no faltarán los Los Jateros de Fregenal.

La Fuga y Sínkope en Quintana

Para los amantes del rock, La Fuga & Sínkope actuarán en el campo de fútbol de Quintana de la Serena el sábado a las 22.30 horas. Sínkope es un grupo de rock extremeño con un sonido rasgado y crudo.

El Festival Itinerante 'Músicos en Movimiento' que se celebrará del 3 de agosto al 6 de septiembre en toda la provincia Badajoz cuenta con una extensa lista de músicos. Concretamente, este sábado, aterriza en MonesterioSwing Ton ni Song, Invalables, Javato y los Disfrutones actuarán en la plaza de Triana.

Además, este sábado el municipio pacense de Cheles celebra un año más su tradicional día 'Vente a la Era', con el que pretenden rememorar las labores típicas de labranza. A las 12.00 horas tendrá lugar una mesa redonda en la Casa de la Cultura con una degustación de merienda típica al finalizar.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, habrá una concentración en la plaza para salir hacia el típico museo de 'La Era' y a las 20.00 horas será el comienzo de las diferentes labores típicas de la Era. Por la noche, a las 21.30 horas, serán las actuaciones del Coro de la Ilustración y de grupos de bailes regionales. Para finalizar este día, a las 22.30 horas, habrá animación con el duo 'Pirámide'.

En Azuaga con motivo de sus fiestas, se celebra este viernes una nueva edición del 'Fun Music', que tendrá lugar en la Plaza Juan XXIII a partir de las 23.00 horas, 'La Barriada', uno de los eventos más frescos del verano que promete más de dos horas

Cartel 'Fun Music' 19'.

Cartel 'Fun Music' 19'.

de fiesta y diversión con las actuaciones de Kiko y Shara, Amistades Peligrosas, Hugo Salazar, Laura Wen y Samuel.

Desde este pasado miércoles y hasta este sábado, tendrán lugar los actos de la recreación teatral de la independencia de Villagonzalo de la Encomienda de Alange, que tras un largo proceso fue decretada por el rey Felipe II en 1588, dejando sus habitantes de ser vasallos para convertirse en hombres libres. Habrá cine, torneos de ping-pong, de voley playa, un concierto de la agrupación musical de Villagonzalo y una fiesta ibicenca en la plaza de la iglesia.

La segunda edición del Festival Medieval de Capilla se celebra este sábado y domingo. La cita incluye recreaciones históricas, mercado medieval, actividades infantiles, campamentos medievales ambientados en los que se mostrarán oficios de la época y otras actividades. Además, tanto el sábado como el domingo a las 22.00 horas tendrá lugar un teatro para mostrar la representación del asalto al castillo en época medieval. También se podrán realizar visitas guiadas al castillo durante el horario de apertura, de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 19.00 a 24.00 horas.

En las traseras del estadio municipal de Villanueva de la Serena, este sábado a partir de las 22.00 horas se celebra la tercera edición del Serena Festival. Este año el cartel no solo cuenta con varios dj´s sino que comenzará con un espectáculo de Freestyle Battle con artistas destacados, que es una novedad, para después contar con la actuación de Daviles de Novelda y Danimflow. Además, actuarán German DJ, Roberto Corrales, Javi Dorado, Ñete Ridruejo y R. Ayuso.

En Valencia del Ventoso continúan celebrando el 'XXXI Concurso día del garbanzo'. Este viernes a las 21.00 horas en el patio del centro sociocultural Los Solares tendrá lugar una degustación de tapas y cervezas de la tierra, mientras que el sábado a la misma hora y en el mismo lugar habrá una actuación de flamenco y el domingoactividades para los más pequeños.

Fiestas de la Piedad en Almendralejo

Y para los que prefieren fiestas patronales, en Almendralejo podrán disfrutar de las Fiestas de la Piedad y de la Vendimia, que comenzaron el pasado martes y se prolongarán hasta el domingo. Entre los actos más importantes cabe destacar la subida de la Virgen a su santuario, la obtención del primer mosto y bendición y la ofrenda de frutos a la Virgen de la Piedad.

Pero esto no es todo. Varios días de fiesta se vienen por delante también en Almendral, que celebra su Feria y Fiestas desde el pasado jueves hasta el domingo, 18 de agosto y que llega cargada de actividades que aunarán música, juegos, cultura, deportes, agua y mucha diversión. Entre ellas, destacan el I Certamen Poético, que se celebrará este viernes a las 13.30 horas en la Casa del Pueblo y las numerosas actividades deportivas con inscripciones solidarias, además de las orquestas que amenizarán las noches.

Y más fiestas patronales en Alconchel, en este caso en honor a la Virgen de la Luz, que comenzaron este pasado jueves y que se extenderán hasa el domingo. El viernes habrá juegos infantiles, un concurso de mascotas, una fiesta del agua y la tradicional sangría popular. El sábado tendrá lugar el tradicional 'Tunel del Vino', amenizada por el grupo flamenco 'Vargas Sound' y a las 19.30 horas habrá una suelta de vaquillas en el recinto ferial. Ya el domingo tendrá lugar a las 20.00 horas la procesión con la imagen de la Virgen de la Luz.

Continúan las actividades con motivo de la semana cultural de las fiestas patronales de Esparragalejo. El sábado, día 17, se hará una ruta nocturna por los alrededores de la localidad, que comenzará en la piscina a las 21.00 horas.

La ruta nocturna Villa de Trasierra será el sábado, 17 de agosto, y comenzará la recepción de los senderistas a 19.00 horas en la plaza de la Iglesia de la localidad de Trasierra para posteriormente a las 20.00 horas dar comienzo la ruta.

Este sábado en La Huerta Sonora de Puebla de la Calzada a partir de las 23.00 horas habrá un concierto de J. Vega y Cora Yako.

Además, la piscina municipal de Zafra será testigo el sábado de 'La Noche en Blanco', una fiesta que contará con diferentes actividades a lo largo de todo el día, como talleres de globoflexia, pintacaras, colchonetas, aquaplash y fiesta de la espuma, entre otras.

Plasencia y provincia de Cáceres 'Dvicio' y Los Chunguitos

El viernes a las 22.30 horas en la Plaza de la Catedral de Coria dará un concierto la banda madrileña 'Dvicio', integrada por Andrés Ceballos, Martín Ceballos, Alberto Missis, Nacho Gotor y Luis Gonzalvo.

Continúa 'Estivalia' este fin de semana. El viernes a las 22.30 horas actuará en el 'Mercadillo' de la calle Álvarez Quintero de Talayuela el grupo de rumba, funk y rap, 'Tai tabú'. El domingo en Garrovillas el show corre a cargo de los hermanos más rumberos, 'Los Chunguitos'. El concierto tendrá lugar en la plaza Colón a eso de las 23.00 horas.

Las fiestas locales de Pinofranqueado se teñirán un año más de punk, rock, ska... con el 'Festival Rock In Pino', que este año celebrará su octava edición. Juantxo Skalari & Rude Band, Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band, Proyekto Simio, Karne de Kañón, Kalha Ramírez y Kolifa son las bandas que el viernes actuarán en la Plaza Mayor de la localidad cacereña completamente gratis.

Además, este domingo en Valdefuentes habrá un concierto de folk de la mano del cantautor Naharro a partir de las 23.00 horas, en el que repasará una seleción de temas de su discografía. Le acompañará el guitarrista emeritense Juan Luis Sánchez.

En Serradilla se celebrará el sábado el 'II Día de las Lenguas de Extremadura', en el que se podrá disfrutar de un mercadillo de artesanía popular en la Plaza de San Antonio a partir de las 10.00 horas, de actividades infantiles y espacios para intervenciones en las tres lenguas que tendrá lugar en el Llano del Radical a las 12.00 horas, y de un paseo en el barco de Monfragüe a las 16.00 horas. Más entrada la tarde, a partir de las 18.00 horas y hasta las 19.15 horas tendrán lugar diversas charlas sobre la lengua extremeña y el portugués. Al finalizar esto, habrá un pasacalles por la ruta de las palabras a las 20.00 horas, una cena popular con sopa de tomate a las 21.00 horas en el Parque Sur y a las 23.30 horas Miguel Ángel Gómez Naharro dará un concierto en el mismo lugar.

'Javato y los Disfrutones' en Navalmoral

El parque municipal de Navalmoral de la Mata acogerá el viernes a partir de las 22.00 horas el concierto de 'Javato y los Disfrutones', en el que fusionarán diversos estilos que van desde la rumba hasta el funk, pasando por la música electrónica, el pop, el calypso, el rock ochentero o el merengue.

En Santiago de Alcántara se celebra este fin de semana el 'I Festival Folk del Tajo La Frenda'. El viernes a partir de las 22.00 horas actuará el grupo 'Mansaborá Folk', el cual pretende con sus canciones difundir la cultura extremeña desde los más pequeños, pasando por los jóvenes y terminando en los mayores. Seguidamente, cogerá el relevo la banda portuguesa 'Banda da Catraia'. El sábado a las 23.00 horas será el turno de la banda de folk extremeña 'Acetre'. La entrada a estos conciertos es completamente gratuita.

El 'IV Festival CasaRock' aterriza este sábado en la plaza de toros de la localidad cacereña de Casar de Cáceres, a eso de las 20.30 horas. Un festival en el que actuarán los siguientes grupos musicales: 'Mnemofobia', 'Tajo Rock', 'Adarel', 'Niñato Kabrón', 'Bon Scott Revival Show', 'Tocando Techo' y 'Jar Rock Band'.

En Salorino tendrá lugar del 17 al 25 de agosto el 'Festival de Copla'. Una cita «única y consolidada» con este género musical español que mantiene viva la canción popular y que pretende atraer a más de 3.500 personas, triplicando la población del municipio. Este sábado actuará en la Terraza el Duende y Eclipse a las 22.30 horas Miriam Cantero con los 'sones de Extremadura'. Y el domingo a la misma hora será el turno 'del flamenco al pop' con Los Canasteros que ofrecerán su show a las en la Terraza Anca Juli y la Piscina.

Los expertos en murciélagos, Ana Cordero y Nico Schreur darán a conocer al publico de Valencia de Alcántara las características más curiosas de estos mamíferos con la celebración de 'La Noche de los Murciélagos' que tendrá lugar el domingo a eso de las 22.00 horas.