Los dioses y héroes se pasean por el teatro de Mérida para cautivarte

La inmolación de Medea en el templo abrasada ... por las llamas inaugurará a las 22.45 horas de esta noche de jueves el Festival internacional de Teatro Clásico de Mérida. La parricida representa ese poder tan potente del que ya no tiene nada que perder y transforma su dolor en destrucción, y en el caso de Medea, mata a sus propios hijos, los más vulnerables, y a la nueva esposa de su marido, la hija del rey Creonte. Pero la 'Medea' que esta noche verás en el Teatro Romano de Mérida está narrada desde el punto de vista de sus hijos y la violencia vicaria. Será una ópera interpretada por la soprano Ángeles Blancas, que dará vida a esta bruja o hechicera esposa de Jasón, el héroe que dirigió la expedición de los Argonautas en busca del Vellocino de oro, del que estaba profundamente enamorada y que la desterró injustamente, la sustituyó por otra y hasta le quitó a sus hijos.

La vengativa Medea fue la protagonista también en la primera representación del Festival, allá por 1933, en aquella ocasión con la versión de Séneca, interpretada Margarita Xirgu. Además de la Xirgu, se han metido en la piel de la salvaje Medea en Mérida otras grandísimas actrices, como Blanca Portillo, Concha Velasco, Aitana Sáchez-Gijón, Ana Belén, Julia Trujillo... y hasta Montserrat Caballé, entre otras. Por cierto, que algunas de ellas han dado vida a otros mitos en el Festival, como Concha Velasco y Aitana Sánchez-Gijón, que se metieron en la piel de la poderosa y también vengativa Hécuba, reina de Troya, que en esta edición volverá a pasearse por las majestuosas tablas del Teatro Romano de Mérida. Recorrerán también el milenario escenario durante las noches de este verano la diosa Hebe, el semidios Sileno, el mítico rey de Tebas Edipo y su hija Antígona, el héroe Perseo que decapitó a la temida Medusa, la reina de Cartago, Dido, y su enamorado el héroe Eneas, el adivino Tiresias, el rey de Micenas y líder del ejército griego en la guerra de Troya Agamenon, su esposa la reina Clitemnestra y su hija Ifigenia, la princesa troyana Políxena... y un sinfin de personajes de la mitología que te acercarán historias y leyendas que seguro que te cautivan y te mantienen embelesado mirando ese majestuoso escenario.

Godofredo Ortega Muñoz dialoga con Chillida

Ampliar Una pintura de Godofredo Ortega Muñoz junto a una escultura de Eduardo Chillida. EFE

El Museo Bellas Artes de Bilbao inauguró el martes un extraordinario encuentro artístico en forma de diálogo entre obras del pintor paisajista Godofredo Ortega Muñoz y el escultor Eduardo Chillida, que reúne 21 obras, 9 pinturas del pintor extremeño y 12 del artista donostiarra, entre esculturas y obra sobre papel, que podrás ver si te acercas por Bilbao hasta el día 30 de septiembre.

Esta muestra, que pone el valor la obra de nuestro paisano Ortega Muñoz (seguro que has visto muchas pinturas suyas en el Meiac de Badajoz, y si no lo has hecho, ya estás tardando...), está comisariada por Javier González de Durana, historiador de arte y coordinador artístico de la Fundación Ortega Muñoz, quien plantea un encuentro entre estos dos grandes del arte español del siglo XX, aparentemente ajenos en sus intereses y en el desarrollo de su trabajo pero con puntos de encuentro artístico y biográfico en común.

González de Durana recordó en la presentación que Ortega Muñoz (San Vicente de Alcántara, Badajoz, 1899-Madrid, 1982) y Chillida (San Sebastián, 1924-2002) coincidieron laboralmente durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 aunque pertenecieron a generaciones distintas y procedían de contextos sociales y geográficos también muy diferentes. El comisario explica que mientras Ortega Muñoz representaba de dónde se venía –el realismo en los géneros comunes de la pintura– Chillida, ejemplificaba con su arte hacia dónde se iba –la invención de lenguajes abstractos personales–. Durana resaltó en la presentación de la exposición las coincidencias entre ambos, donde, «además de su voluntad de modernidad, les une ser poseedores de una personalidad ajena a modas y grupos y la defensa coherente de sus búsquedas y hallazgos artísticos». Esta exposición es un reconocimiento más a Godofredo Ortega Muñoz, un artista del que Extremadura presume.

Esta semana te recomiendo...

Si estás en Badajoz, estás ya saturado de feria y quieres hacer alguna actividad cultural, el Museo de Belas Artes de Badajoz ha organizado una visita guiada a la exposición '¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar?' el sábado, 29 de junio, a las 12 del mediodía.

Y esta noche de jueves, a partir de las 9 y media de la noche el dúo de jazz compuesto por Juan Peña al piano y Simao Duque a la trompeta, actuarán en el pub Espantaperros de Badajoz.

También te podrás divertir en el concierto con el que el grupo pacense Vinilo Sánchez Band –con David González al bajo, Javier Moreno en la batería y voces, Gonzalo Gallardo en la guitarra solista, Juan Calixto Galán en la guitarra rítmica y teclados, José Serrano como voz principal y David Contador y Marcial Castro en la sección de metales– te invita a participar en un viaje musical por lo mejor del pop español y anglosajón de los años 60-70. Será mañana viernes, 29 de junio, a las 22.00 horas en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz.

