Crímenes y misterios en la comarca de Gata, la capital de la novela negra

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales.

La novela negra gana cada día adeptos, entre los cuales seguramente te encuentras, porque buscamos la agilidad narrativa, intriga, tensión, misterio y pasión en las tramas sólidas que encontramos en los libros del género, que seduce también a muchos de los mejores autores de este país, como Eugenio Fuentes, de que no me canso de recomendar las aventuras que protagoniza su detective Cupido.

Si eres lector de novela negra y dispones de unos días de vacaciones, tienes una cita ineludible del lunes 29 de julio al sábado 3 de agosto, fechas en las que se desarrolla la cuarta edición de 'Gata Negra', el Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra en Extremadura, en las localidades cacereñas de Moraleja, Acebo, Hernán-Pérez y Trevejo, gracias al empeño del escritor Luis Roso, que ha consolidado en apenas cuatro años esta propuesta cultural en una preciosa comarca que bien podría ser el lugar donde se desarrolla alguna de estas novelas. A la iniciativa de Luis Roso se suman este año casi 50 escritores y periodistas que abordarán esos días distintas temáticas relacionadas con el género de la literatura «noir». Entre ellos estarán tres columnistas del diario HOY, Eugenio Fuentes, Carmen Balmaseda y Lorenzo Silva, además de Gonzalo Hidalgo Bayal, Miguel Ángel Carmona del Barco, Manu Marlaska, Toni Sánchez, Juan Ramón Santos, Paolo Boutellier, Millanes Rivas, Inés Plana, Noemí Trujillo, Cristina Higueras, Daniel Sánchez Cantero, Sofía Parra, Cruz Morcillo, Julio García Blázquez, Paz Velasco de la Fuente, Álvaro Carvalho... Podrás charlar con ellos y participar en interesantes mesas redondas sobre crímenes o males innombrables, te firmarán libros y podrás escuchar sus charlas sobre las motivaciones que les llevan a matar los protagonistas de estas novelas... Desde luego es un magnífico plan para aprender y estar entretenido la próxima semana, porque además de las literarias, se han organizado numerosas actividades para los participantes, como un espectáculo de flamenco con Carmen 'La Parreña', una ruta ornitológica, otras en el parque fluvial Feliciano Vegas de Moraleja, un concurso de postres, teatro, payasos...

La aventura te espera en la comarca de Gata.

La cultura «me pone»

Y no me resisto a contarte el resultado de una encuesta que ha hecho la FNAC sobre el papel que juega la cultura en nuestras relaciones a la hora de hacer amigos, encontrar pareja o conectar con compañeros de trabajo. FNAC ha preguntado a los extremeños cómo emplean la cultura a la hora de relacionarse con los demás, empezando por los intereses románticos y los resultados muestran que la cultura «enciende» a un 53% de los extremeños, vamos, que valoran positivamente el nivel cultural a la hora de ligar y hacer match. ¿Tú estás entre los que tienes muy en cuenta el nivel cultural de la persona con la que tratas? ¿Valoras a alguien negativamente si no está a la altura en cuanto a tus expectativas culturales? Lo cierto es que cuando charlas con alguien que tiene tus mismas inquietudes culturales, todo «fluye», como se dice ahora, con más facilidad.

El 91% de los extremeños afirman en esta encuesta que no mienten cuando se trata de hablar sobre gustos y preferencias en música, lectura, cine, etc., pero un 9% reconoce hacerlo porque les resulta más fácil recurrir a lugares comunes sin dar explicaciones o para parecer más interesante.

Según la FNAC, a nivel nacional, el interés por la cultura como requisito para conocer a alguien varía dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate, y los españoles más 'calientes' con la cultura son los murcianos (66%) y los baleares, madrileños y gallegos (62%).

Esta semana te recomiendo...

Ahora que bajan un poco las temperaturas, puedes acudir a las actividades que se desarrollan estos días en Badajoz en el marco de 'La ciudad encendida', como la performance 'Entre el cielo y el río' de danza acrobática, que se realizará el viernes 26 de julio, a las 22.30 horas, en el Puente de Palmas. También puedes acercarte los viernes y sábados de julio a las 22.30 horas y los de agosto a las 22.00 a ver el espectáculo de luz y sonido que te ofrecen los Jardines de la Galera, uno de los lugares con más encanto de Badajoz. Y el sábado 27 de julio, puedes apuntarte a la visita guiada por la Alcazaba de Badajoz iluminada que se desarrollará a partir de las 22.30 horas y en la que podrás disfrutar de la nueva iluminación de este monumento y de las magníficas vistas del río que ofrece.

Anoche estuve viendo en el Teatro Romano de Mérida 'Coriolano', la adaptación que han hecho Antonio Simón y Juan Asperilla de una de las tragedias más políticas de Shakespeare y que está totalmente de actualidad, porque los problemas de la sociedad de los inicios de la República en Roma son parecidos en esencia a los de ahora. La obra nos muestra las maniobras políticas para manipular al pueblo y lo fácil que les resulta hacerlo echando mano de la demagogia y la falta de escrúpulos. ¿Te suena? Si vas a ver 'Coriolano' disfrutarás con el magnífico trabajo de los actores, ya que Roberto Enríquez, Carmen Conesa, Juan Díaz, José Luis Torijo, Javier Lara se crecen en el majestuoso escenario emeritense, en el que también destacan María Ordóñez, Manuel Morón, Álex Barahona y Beatriz Melgares.

Espero que disfrutes del fin de semana y que vuelvas a leerme el jueves 22 de agosto, porque me marcho unas semanas de vacaciones.

