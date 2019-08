Estreno especial de 'Bring The Soul. The Movie' en los Multicines Jueves, 8 agosto 2019, 09:44

Estreno especial del documental 'Bring The Soul: The Movie' (2019) del grupo BTS. Se centra en su gira 'Love Yourself'. Los integrantes de la banda cuentan sus historias personales sobre lo que ha significado para ellos tocar en escenarios de todo el mundo frente a miles de seguidores. Se puede ver a partir de las 20.30 horas en los Multicines.