Cuatro conciertos en Santa María cierran el festival Europa Sur en Cáceres Sábado, 28 septiembre 2019, 12:25

Europa Sur, el festival de aficionados a las motocicletas Vespa, llega hoy a su fin con cuatro conciertos en la plaza de Santa María que comenzarán a partir de las 20.30 horas. Actuarán las bandas The Walks (Coimbra), The Bar-Kings (Sevilla), The Twist Connection (Oporto) y The Manchesters (Lisboa). El acceso es libre y gratuito.