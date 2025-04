Badajoz se apunta al jazz y la historia de una pacense comprometida

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

«Sin música la vida sería un error», sentenció Friedich ... Nietzsche, y ese es el leit motiv de la exposición 'Feedback' que el pacense Óliver Sáenz inauguró el martes al ritmo de la guitarra tocada por el propio autor con la técnica del slide y la música de Gary Moore. La muestra, que estará en la sala de exposiciones de la Fundación CB de la calle Santa Marina 25 de Badajoz hasta el día 5 de noviembre, está compuesta por treinta estupendísimos dibujos realizados con la técnica de grafito y carboncillo, la mayor parte de ellos retratos de músicos contemporáneos como Aretha Franklin, Duke Ellington, Janis Joplin, Billie Holyday, Miles Davis, Nina Simone, Pablo Milanés, Sade... Si puedes, acércate a ver esta exposición en la que el artista aúna sus dos grandes pasiones, la música y la pintura, y ya verás como te encantarán las obras hiperrealistas expuestas, de las que irradia la fuerza que Sáenz ha vertido en ellas y los rostros muestran la pasión con la que viven. Mirar cada uno de estos cuadros es algo hipnótico, no puedes apartar la mirada porque te maravilla la perfección de la técnica de Óliver Sáenz. A mí me llamaron la atención también las manos de los retratados, algo muy difícil que este artista realiza con brillantez.

En 'Feedback' está muy presente el jazz, un género musical muy importante para Óliver Sáenz, y que tú tienes oportunidad de escucharlo desde esta noche y todos los jueves de octubre en dos pubs de Badajoz que han apostado por la música de jazz en directo durante este mes. El Espantaperros, en el Casco Antiguo, arranca a las nueve y media de esta noche, día 3, su 'October Jazz' con la música de los marroquíes Anya Umadal (Kaoutar Bouakka, Mohamed Choukayri y Noudine El Kasba, que tocará el laúd árabe). El día 10 de octubre será el turno de MCM Jazz Trío (Joaquín de la Montaña, Pedro Calero y Pepín Muñoz); el 17 actuarán Walkin Collective (Laura Domínguez, Lola Santiago, Fernando Barrios y Rodrigo Pérez); el día 24 Meninos das Laranjas (Mili Vizcaíno, Johan de Pue y Nono Blázquez) y, por último, el día 31 actuará en directo Jazz Trío (Javier Alcántara, Pablo Romero y Narci González).

El pub Mogambo, en Valdepasillas, empieza también esta noche de jueves su ciclo de jazz con una jam session a cargo de Joaquín de la Montaña, Pedro Calero y Pepín Muñoz. El día 10 de octubre podrás escuchar la música de Goes, 25 (Jorge Goes, José Liaça y André Domingos); el día 17 al cuarteto compuesto por Joaquín de la Montaña, Pedro Calero, Álex Ordóñez y Javier Tei; el día 24 una jam session con Joaquín de la Montaña, Pedro Calero y Cristóbal S., y el 31 de octubre Swing ton ni son dará alegría a tu noche con Juanlu González, Aurora Samino, Gonzalo Barrera, Luis Sanz y Rafa Huertas. He asistido a varias actuaciones de este grupo y no me canso de verlos una y otra vez, porque son magníficos. No te los pierdas.

La historia de una pacense luchadora y comprometida

La valiente pacense de la que quiero hablarte es Cristina Almeida, que estos días ha vuelto a la actualidad con la serie basada en hechos reales 'Las abogadas', que desde el día 25 de septiembre emite todos los miércoles por la noche La 1 de TVE (puedes ver los episodios emitidos hasta ahora en RTVE.es) y que está consiguiendo que millones de personas conozcan eventos que marcaron la historia reciente de España en los que Cristina Almeida desempeñó un importante papel.

Esta magnífica serie que te recomiendo que veas muestra el clima social y los acontecimientos ocurridos en España entre los años 1965 y 1977, todo ello relacionado con la historia de Cristina Almeida, Manuela Carmena, Paca Sauquillo y Lola González, cuatro destacadas abogadas que lucharon por los derechos de los trabajadores y de las mujeres en una época en la que era difícil hacerlo porque te enfrentabas a la cárcel y en la que ir a prisión no era lo peor que te podía pasar... La serie, magníficamente interpretada por Paula Usero, Elesabet Casanovas, Irene Escolar y Almudena Pascual, gira en torno a uno de los episodios más oscuros de la Transición: en la noche del 24 de enero de 1977 tres terroristas vinculados a grupos de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha 55, en Madrid, en el que trabajaban Manuela Carmena, Lola González y Javier Sauquillo (hermano de Paca), entre otros, y que era conocido por su compromiso con los derechos laborales y su lucha contra la dictadura. En lo que luego se conoció como la matanza de Atocha asesinaron a Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal y Javier Sauquillo, marido de Lola González, y cuatro personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas Lola González, unos asesinatos que sacudieron y conmocionaron al país.

En la serie tiene un papel protagonista nuestra paisana Cristina Almeida, una activista entregada y comprometida con la libertad y la democracia que, junto a sus compañeras, desafió a un régimen represor de los derechos sociales en una España que se enfrentaba a un importante cambio político y social. Almeida, una luchadora que no se rendía y se enfrentaba las injusticias con desparpajo, defendió a numerosos presos políticos en una época en la que ella, por ser mujer y a pesar de ser abogada, necesitó el permiso de su marido para poner una denuncia al director de la cárcel de Carabanchel, lo que da una idea de la desigualdad que a la que se enfrentaban las mujeres en aquellos años.

Por último, te recuerdo que mañana viernes, 4 de octubre, es el Día Mundial de la Sonrisa, un lenguaje universal que ofrece numerosos beneficios para tu salud, porque cuando sonríes, tu cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que te hacen sentir más feliz y mejoran tu estado de ánimo. Seguro que si participas estos días en alguna actividad cultural en tu rostro se dibujará una sonrisa.

