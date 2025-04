Una agradable resaca cultural en Extremadura

Salvador Vallejo Caballero Jueves, 3 de octubre 2024, 18:28 Compartir

Sí, venimos de un fin de semana espectacular en cuanto a ocio en Extremadura. La feria de Zafra y Navalmoral, el Extremúsika, la Almossassa… Una ... oferta muy amplia con la que seguramente muchos hayan quedado satisfechos por un tiempo… Pero no tiene por qué. La región sigue brindando ofertas culturales para que el ocio no cese. Te animo a leer esta pieza para no perderte nada.

Badajoz El Ifeba abre sus puertas entre el jueves y el domingo para la Feria del Mueble y la Decoración, una cita importante para el sector en el suroeste ibérico, donde acudirán las principales empresas de la región y un buen número de expositores procedentes de Portugal. Newsletter El viernes, el Teatro López de Ayala de la capital pacense ofrecerá a las 21.00 horas el monólogo teatral 'No soy tu gitana', donde se deconstruye la histórica imagen pública de las mujeres gitanas desde 1499 hasta hoy. Un plan diferente. El Garrapata y el Trinchera, dos grandes cómicos gaditanos, presentan en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 19.00 horas su nuevo show de humor 'Sólo puede quedar uno', cargado de parodias, monólogos y momentos desternillantes de improvisación e interacción con el público. El sábado, La esencia del loco amenizará el Gran Casino de Extremadura a las 20.00 horas con un tributo al Canto del Loco. Las entradas, que cuentan con un descuento del 20%, están disponibles en Oferplan por solo 8 euros. A las 21.00 horas, Revolver llevará el rock al Teatro López de Ayala con 'Playlist Tour'. Otra alternativa musical estará en la sala Chat Noir de Badajoz a las 10.00 horas. El grupo Gotfire llevará el Hard Rock a este lugar, donde presentarán su primer álbum, еn еl marco dе su gira 'Frее Again'. Cáceres La urbanización Cáceres el Viejo será el paraje de varios eventos culturales entre el viernes 4 y el domingo 6 de octubre. Los espectáculos principales incluyen un tributo a Fito -viernes a las 22.00 horas-, una tarde de risas con el teatro cómico de Cabuvi -sábado a las 14.30 horas- o el tributo a Manolo García y El Último de la Fila -sábado a las 22.00 horas-. Todos las citas anteriores se celebrarán en el Complejo Deportivo Agustín Ramos Guija. Aparte, en el centro cultural Ateneo de Cáceres se celebrará el primer sábado flamenco, a las 20.30 horas. En la misma jornada y a la misma hora, el Gran Teatro de Cáceres acogerá 'Este concierto es una ruina'. Aurora del Río, dama de la canción española, se encuentra inmersa en su «Gira 50 Aniversario» con la que ha recorrido medio mundo. Esta noche, sin embargo, la exitosa carrera de la cantante está a punto de «irse al garete», pues los músicos de su orquesta se han equivocado de ciudad y están a 300 kilómetros de distancia… Una ruina. Para los amantes de la literatura, en Cáceres dará comienzo la V edición del 'Otoño Literario' con 27 propuestas de autores locales, regionales y nacionales, que se desarrollará entre el 5 de octubre y el 29 de noviembre. La primera actividad del día tendrá lugar a las 13.00 horas en Los 7 Jardines, donde Rafael Dios presenta 'A golpe de Massé' y 'Jaben a la sombra'. Por último, para cerrar el domingo, a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres se representará 'Primigenio', de Contempovalle de Cali (Colombia). Es una obra de danza basada en el texto 'La comunidad que viene' de Giorgio Agamben, que está concebida como una sesión electrónica, pinchada por un dj en directo, a través de una música experimental electrónica con referencias colombianas, compuesta específicamente para la pieza. Mérida Arranca la capital extremeña el fin de semana con el espectáculo de flamenco y teatro 'La Gitanilla', que tendrá lugar el viernes 4 de octubre a las 20.30 horas en la Sala Trajano. En esta representación de la novela de Cervantes se hace muestra de las costumbres y libertad del pueblo gitano, donde llenos de picaresca se buscaban la vida con salero. Ese mismo día, a las 19.30 horas en el Centro Cultural Santo Domingo, la Semana de Cine Inclusivo y Diversidad (Secindi) -que ha reinventado su formato para ofrecer programación durante todo el año-, proyectará la película 'El maestro que prometió el mar'. La historia sigue a Ariadna, una mujer que descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. Decidida a ayudarlo, viaja a Burgos, donde están exhumando una fosa común en la que podría estar enterrado. Pasamos al sábado. El Acueducto de Los Milagros será el escenario para el festival de rock 'Acerock', organizado por la asociación Acero, que contará con las actuaciones de los grupos Beggars Blade, LadyDog, Aquelarre, Sodengar, Dünedain y Saratoga. Desde las 17.00 horas, con acceso libre. A las 20.30 horas, Chameleon Producciones ofrecerá en sala Trajano 'Me llamo Lola', un espectáculo cercano al 'stand up comedy' en el que se intercalan numerosos sketches teatrales. Un paseo irónico por las desigualdades de las mujeres, desde el empoderamiento femenino, para que «espabilen» los rezagados sociales. Plasencia La 'Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil' abrirá sus puertas en Plasencia entre el viernes 4 y el domingo 6 de octubre. Empresas, diseñadores, artesanos, artistas y expertos del sector textil y la moda, de España y de Portugal, se unen en un espacio para abordar la innovación en la moda sostenible y para sensibilizar sobre el reciclaje textil y fomentar el consumo responsables, con actividades durante la mañana y la tarde. La localidad placentina será el epicentro del entretenimiento alternativo. El Palacio de Congresos de Plasencia albergará la 19ª edición de la Gumiparty, uno de los eventos más destacados del año para los seguidores del anime, manga, cómic y ciencia ficción. El viernes, a las 20.30 horas en el Teatro Alkázar, tomará lugar la representación teatral de la obra Maquiavelo, de la productora extremeña Proyecto Cultura. Un trabajo unipersonal centrado en la figura de un presidente del gobierno que aplica distintas estrategias para permanecer en el poder, guiado por los planteamientos de Nicolás Maquiavelo en su tratado 'El príncipe'. Pasamos directamente al domingo, pues a las 12.00 horas arranca la XII edición de la Marcha Rosa, a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña. Comprende un recorrido circular de unos 3 kilómetros, además de diferentes actividades a partir de las 11.00 horas para los asistentes. Para cerrar el domingo placentino, a las 18.00 horas en el Teatro Alkázar, 'Cucko in love' ofrecerá un espectáculo para toda la familia donde el desamor y el amor guirán una historia llena de humor, drama y muchos spaguettis, ya entenderán el motivo. Provincia de Badajoz En Villanueva de la Serena, la Orquesta de Extremadura representará 'Conexión improbable', donde artistas colombianos abordan junto a la OEX el Concierto para violonchelo n.º 1 del compositor soviético Dmitri Shostakóvich. Será el viernes a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Villanueva. Villar del Rey celebra el 5 de octubre la fiesta de Las Luminarias, recordando el día en que antiguamente se realizaban grandes hogueras con muebles viejos y útiles inservibles en cada una de las calles del pueblo, bien para quemar los malos augurios y conseguir que el año agrícola trajera buenas cosechas o bien para conmemorar el triunfo de los cristianos en la batalla de Lepanto. Villafranca de los Barros acogerá el próximo sábado, 5 de octubre, una corrida de toros con Miguel Ángel Perera, quien celebra en este 2024 sus 20 años de alternativa; Daniel Luque y Pablo Aguado. Oferplan sigue teniendo entradas disponibles con descuento. Pincha en este enlace para conseguirlas. Villar del Rey celebra este sábado la fiesta de Las Luminarias, recordando el día en que antiguamente se realizaban grandes hogueras con muebles viejos y útiles inservibles en cada una de las calles del pueblo. En Zalamea de la Serena tendrás una opción de senderismo. El próximo domingo, 6 de octubre, se celebrará la X Ruta de los Tartesos, que invita a conocer el rico patrimonio de Zalamea de la Serena a través de una ruta circular de 23 kilómetros. La salida será a las 9.00 horas. Los días 4 y 5 de octubre en la Plaza de Extremadura de Almendralejo se celebrará una nueva edición de 'A cava en Almendralejo', con kioscos donde poder degustar cava y la gastronomía de nuestra tierra. Abrirá el viernes a las 21.00 horas, y a las 22.00 habrá un concierto del artista Saavedra. Provincia de Cáceres Vamos a ver las estrellas. En Valdecañas de Tajo se podrá disfrutar este viernes de 'Reflejos de la Vía Láctea', enmarcado en el programa 'Astrocáceres' que desde el pasado 23 de agosto visita territorios de la provincia. Este es el último fin de semana de la programación, así que aprovecha. En Castejada, se celebrará a las 13.00 horas el II concurso de paellas y arroces, de forma paralela a una marcha solidaria. Otra ruta senderista tendrá lugar en Cedillo, la primera de tres que se harán entre el 5 y el 12 de octubre, y en las que se seguirán los pasos de las personas exiliadas de la Guerra Civil que buscaron como salida de España pueblos portugueses aledaños. Cambiamos el vehículo de San Fernando por la bicicleta de montaña, para dirigirnos hacia la ruta BTT lagartija del domingo, 6 de octubre, en Calzadilla. Ese mismo día, la compañía A. C. Jarancio representará en Vivares 'Los payasos bailarines', un espectáculo de animación que tiene al circo como protagonista. Incluye todos los ingredientes que requiere una velada entretenida: música, juegos, malabares y baile. Por supuesto, se cuenta con la participación del público. Tienes una oferta cultural amplísima por delante, con la que pierdes toca excusa para quedarte en casa este fin de semana. ¡A disfrutar!

