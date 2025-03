Agenda para HOY, 10 de marzo, de 2025

Lunes, 10 de marzo 2025, 12:12 Comenta Compartir

BADAJOZ

Los enigmas ocultos de Shakespeare

20.00 BADAJOZ Montesinos 22 – Fundación CB

El escritor y licenciado en Historia Fermín Castro presenta su obra 'Los enigmas ocultos de Shakespeare'. En ella, el autor permite al lector adentrarse en el misterio de la vida de Shakespeare y de sus obras, conociendo así una biografía que repasa su vida y obra desde diferentes puntos de vista. A las 20.00 horas en la sede de Fundación CB situada en Montesinos 22. Entrada libre hasta completar aforo.

Charla El Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge a las 18.00 horas una jornada impartida por Víctor Gibello sobre el grabador paisajista Utagawa Hiroshige dentro del ciclo 'Un Viaje al corazón del arte'. La sesión está coordinada por la asociación de Alumnos y antiguos Alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura (Aumex).

Curso de apuntes de la Historia de Badajoz, impartido por Álvaro Meléndez, en Montesinos 22 a las 10.00 horas. Se dará la oportunidad a los alumnos de proponer cuestiones y visitas a espacios no contemplados en el programa. Comienza hoy y continúa los días 12, 17, 24, 26 y 31 de marzo y 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abril. La inscripción supone el compromiso de asistir a las 15 sesiones.

CÁCERES

Homenaje a Wendy Moore en la Biblioteca Pública

18.30 CÁCERES Biblioteca Pública del Estado

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge hoy a las 18.30 un homenaje a la vida y obra de Wendy Moore, periodista, escritora e historiadora inglesa nacida en 1958. Se especializó en historia médica y social y ha trabajado para medios como The Times, The Guardian, The Observer y Sunday Telegraph. En 2013 Moore 'How to Create the Perfect Wife', que narra la vida de Sabrina Sidney, una joven que inspiró la historia de 'My Fair Lady'.

Antológica de Ryan Gander en el Helga Ryan Gander (Reino Unido, 1976), uno de los artistas más singulares de nuestro tiempo, presenta en el Museo Helga de Alvear de Cáceres hasta el día 20 de abril de 2025 su primera gran exposición antológica en Europa, que lleva por título 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos'.

Espacios abandonados de Lorenzo L. Lumeras El fotógrafo autodidacta placentino Lorenzo L. Lumeras expone hasta el 22 de marzo imágenes de 38 espacios históricos abandonados de varios países en la muestra 'El poso del tiempo», en la Sala de Arte El Brocense de la Diputación de Cáceres.

MÉRIDA

Cuentos Vuelven los cuentos en familia a la Biblioteca Municipal 'Juan Pablo Forner' de Mérida. Todos los jueves del mes de marzo, a las seis y media. En los relatos abordarán diferentes temas con la maestra Yanira González como cuantacuentos.

Teatro El jueves 13 de marzo a las ocho y media en el centro cultural de la Antigua se progama la función 'Este concierto es... ¡Una Ruina!'. De la compañía de Raquel Palma. Es una función que trata con humor el mundo escénico.

PLASENCIA

Rincón de Arte Zurbarán El taller de pintura de este colectivo presenta una colección de interpretaciones de cuadros de grandes pintores. Los autores son personas adultas sin formación artística. En Las Claras.

Color de otoño Jorge Castañera presenta un homenaje a la naturaleza en su máxima expresión artística. Cada obra es un fragmento de un paisaje de la tierra extremeña: la Vera, el Jerte, el Valle del Ambroz o Las Hurdes. En Las Claras.

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Capacidad de 1 a 5 personas. Entradas desde 30 euros con reserva al menos 24 horas antes. Duración aproximada: 1 hora. Salas disponibles: 'Pérez y el diente de oro' y 'La lavandería'.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía. El precio de la entrada es de 2 euros para adultos y 1 euros para menores de 12 años o grupos superiores a 15 personas. Miércoles, acceso gratuito. Horario: 11-14.00 horas y 17-19.00 horas.

ALMENDRALEJO

Concierto Alumnos del Conservatorio Oficial de Música 'Tomás Bote Lavado' protagonizan este lunes el concierto 'Ellas', organizado con motivo de la programación del Día de la Mujer. Tendrá lugar en el teatro Carolina Coronado desde las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

TRUJILLO

Formación El Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Trujillo termina esta tarde la acción formativa 'IA aplicada a la educación. Explorando sus posibilidades en el contexto escolar'. Este curso se está impartiendo en las instalaciones de la entidad y está formado por cuatro sesiones.

NAVALMORAL DE LA MATA

Pleno ordinario. La Corporación Municipal celebrará desde las 19.30 h. el pleno ordinario de marzo, con un orden del día copado por asuntos de trámite.

CORIA

Taller de dibujo El 14 de marzo en biblioteca Rafael Sáchez Ferlosio para niños a partir de 7 años. De 17.30 a 19.30 horas. Inscripción por 927508000 o en la biblioteca.