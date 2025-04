Agenda para HOY, 4 de abril, en Extremadura

Viernes, 4 de abril 2025, 09:04 Comenta Compartir

BADAJOZ

Contra el estigma de las enfermedades mentales

21.00 horas BADAJOZ Teatro López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

'Liberad a los pájaros. Un elogio a la locura' es un acto íntimo de Santi Senso basado en 'El Quijote' que acoge hoy el López de Ayala. La obra se adentra en el tema de la locura desde una perspectiva humanista y comprensiva y reflexiona sobre el estigma asociado a las enfermedades mentales. La puesta en escena destaca por su fusión musical que incluye música country, folklore extremeño, barroco y flamenco. Entradas: 12 euros.

Tributo a los 80 en #OffCultura The 80's Show by Neon Colective es un tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode que hoy, a las 22.00 horas, llega a #OffCultura –Ricardo Carapeto, 148–.Entrada: 20 euros. Sesión previa a cargo de Karl Sound Dj.

Pregón de la Oración en el Huerto Daniel León Medina dará hoy, a las 21.00 horas, en la Concepción –San Juan, 28– el pregón de la Cofradía de la Oración en el Huerto.

Arqueología en el Casco Antiguo El Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' acoge hoy, a las 17.30 y a las 18.30 horas, una charla sobre los hallazgos aparecidos en las obras del parking de la plaza de Santa María. Inscripción en la web del Ayuntamiento.

CÁCERES

Santi Rodríguez se ríe de la muerte en 'Espíritu'

21.00 CÁCERES Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acoge hoy a las 21.00 horas 'Espíritu', un espectáculo en el que el cómico Santi Rodríguez que «nos muestra que todo lo que hemos esperado o temido encontrarnos al otro lado es sorprendentemente divertido». Un espectáculo que va más allá de la comedia, porque es comedia del más allá. Humor de otra dimensión para reirse de la muerte. Las entradas cuestan 16 euros.

Antológica de Ryan Gander en el Helga Ryan Gander (Reino Unido, 1976), uno de los artistas más singulares de nuestro tiempo, presenta en el Museo Helga de Alvear de Cáceres hasta el día 20 de abril de 2025 su primera gran exposición antológica en Europa, que lleva por título 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos'.

Publicidad cacereña en Pintores 10 El edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 21 de abril la exposición 'Marca de la casa', con fondos del archivo de la institución provincial en la que se muestran ejemplos publicitarios de marcas y comercios de la provincia cacereña hasta 1957.

MÉRIDA

Grecolatino Del 1 al 4 de abril, el Teatro Romano acoge una nueva edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino que organiza el IES Santa Eulalia. Los estudiantes representan tragedias y comedias de la cultura clásica para chicos de su edad.

Concierto El El grupo de Navalmoral de la Mata 'Wistimber' actuará en la Sala Trajano el viernes 4 a las 20:30 horas. Su seña de identidad es la chulería y el gamberrismo, sonido rumbero y canalla que desde que pisan el escenario.

PLASENCIA

Las hermanas de Manolete Alicia Montisquiu, Alicia Cabrera y Ana Turpin protagonizan una obra de teatro de ficción basada en los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. Teatro Alkázar, 20.00.

Antología de lo nuestro Luis R. Valverde Lorenzo presenta, de la mano de la Asociación Cultural Pedro de Trejo, una recopilación de los nueve cómics que ha realizado desde 1985 hasta 2024, con historias de Extremadura y de Plasencia. Sala Verdugo, 19.30.

DON BENITO

Fotografía Exposición permanente de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Museo Etnográfico. Horario: de 10.30 a 14.00 horas y de 17 a 19.30 horas. Entrada general: 2 euros; Menores de 18 años y mayores de 65: Acceso gratuito.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Solidaridad Segunda edición de la Gala Benéfica a favor de la Asociación Comarcal de Parkinson Acopark con actuaciones del coro del colegio Donoso Cortés de Don Benito, la artista Fátima Risco, que presentará su nuevo single, y el grupo musical Licenciados Remastered. Teatro Las Vegas, 20.30 horas. Entrada: 5 euros.

ALMENDRALEJO

Teatro De la mano de la compañía El Avispero Producciones hoy se representa en el Teatro Carolina Coronado el montaje 'Prime el cristal y la hiena'. Un debate moral y social sobre temas actuales. La obra forma parte de la Red de Teatros. Comenzará a 20.30 horas con entradas a 8 euros en taquilla.

TRUJILLO

Muestra El Palacio de los Barrantes Cervantes inaugurará la exposición 'Nexos: Arte Iberoamericano Contemporáneo', en su IV edición, esta tarde, a las 19.00 horas. Esta muestra se podrá visitar de jueves a sábado, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas y los domingos, en horario de mañana.

NAVALMORAL DE LA MATA

Concierto. La sala Contacto reanuda hoy las actuaciones en directo con la presencia del grupo Overdrivers, a partir de las 22.30 horas, con entradas a 10 euros en venta anticipada.

CORIA

Teatro La obra 'De Placeres, Saberes y Temores', bajo la dirección de Solo Yoni, se representa hoy en la Casa de la Cultura a las 20.30 horas. Entradas: 5 euros.