Estos son los planes del fin de semana con tambores de Carnaval en Extremadura

Con el disfraz ya en mente, Badajoz, Mérida y Don Benito se adentran de lleno en su programación carnavalera. Cáceres, sin embargo, estará centrada este ... fin de semana en el Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia, con eventos lúdicos y culturales en torno a esta cita. No te pierdas nuestro repaso a la agenda de ocio de la región.

Badajoz El Carnaval se apodera de la agenda

El Carnaval se apodera de la agenda de Badajoz. El Hospital Centro Vivo de la Diputación se puede ver hasta el 26 de febrero una exposición con los vistosos trajes de las comparsas, fotografías del desfile y una proyección.

En el López de Ayala se celebra hasta este viernes la fase de preliminares del Concurso de Murgas, que HOY.es emite en directo, y el sábado llega el turno de las agrupaciones infantiles. Doce murgas actuarán en sesiones de mañana y tarde. A partir de las 21 horas, en Ifeba, 12 comparsas participarán en la Tamborada organizada por la Falcap.

En la agenda musical, este viernes la pianista checa Natalie Schwamová participa en el Ciclo de Conciertos 'Esteban Sánchez' con un programa que incluye obras de Beethoven, Schumann, Chopin y Granados. El concierto tendrá lugar en la Diputación a las 20:30 horas. La entrada libre.

En la sala Chat Noir actúa este sábado Rui Diaz y la Banda Imposible, que presentan La balada del leñador, a partir de las 21:30.

Cáceres Mujeres en la Ciencia, música sefardí, teatro y piano

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este 11 de febrero, el Ayuntamiento ha organizado dos actividades lúdicas. Así, este viernes tendrá lugar en el centro cívico La Mejostilla, a las 16.30 horas, un 'escape room' científico sobre la posición de las mujeres en la ciencia. Mientras, el sábado, se celebrará una 'gimkana tecnológica unplugged' en la Ciudad Monumental, a las 11.00 horas, impartida por Ana Gallardo, del servicio informático de la Universidad de Extremadura.

La Biblioteca Pública también ha organizado dos talleres de ciencia y experimentos. Están dirigidos a niños de entre 10 y 14 años a cargo de las investigadoras, profesoras y divulgadoras científicas Toñi Caballero y Conchi Gómez, del IES Al-Qázeres. Los talleres se celebrarán de 10.00 a 11.00 y de 11.30 a 12.30 horas. Además, a las 12.00 horas, la investigadora de la Universidad de Extremadura y miembro del proyecto europeo «EnviroCitizen: Citizen Science forEnvironmental Citizenship», Clara Contreras Ameduri, impartirá la ponencia Alas invisibles: ornitólogas del XIX en la conciencia ecológica.

Por otra parte, en el Ateneo se presenta el viernes a las 19.00 horas el ensayo 'Rebeldía (inteligente) contra la panicofilia' de Santiago Cambero.

Este día la Filmoteca de Extremadura proyecta a las 20.30 horas 'Aftersun', un drama dirigido por Charlotte Wells con Paul Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall y Kayleigh Coleman en el reparto.

En la parte escénica, en la sala Maltravieso se representa también el viernes, a las 20.20 horas, la obra 'Los cuernos de don Friolera', una pieza esperpéntica de Valle-Inclán dirigida por Isidro Timón.

Por otra parte, el teatro Capitol programa esta misma jornada a las 20.00 horas un concierto de música sefardí a cargo del grupo Evoéh. Patrocinado por la Red de Juderías de España 'Caminos de Sefarad', se realiza con motivo de la inaugración del Premio Hispania Nostra concedido a la Red y colocado en la puerta de la sinagoga de la judería nueva de Cáceres, en la calle de la Cruz. 'De Flory Jagoda a los orígenes' es el título del concierto, con Anaïs Muñoz (danza), Ariana Barrabés (voz y panderos) y Jesús Olivares (guitarra, laúd y arpa).

Mientras, en el Gran Teatro el músico Antonio Luis Suárez ofrece también el viernes, a las 20.30 horas, un concierto de piano interpretando conocidos temas como la banda sonora de Amelie o Cinema Paradiso, The sound of silence o Everything I do, entre otros.

Ampliar

En este mismo espacio, el sábado a las 20.30 horas se representa 'Jerusalem', una obra de Teatro del Noctámbulo, interpretada entre otros por José Vicente Moirón y Carmen Mayordomom, y dirigida por Antonio C Guijosa.

También el sábado, el Museo Helga de Alvear organiza, a las 12.00 horas, el taller creativo 'Los números extravangantes', una actividad para conocer la figura de Ángel Duarte y aprender que existen unas matemáticas que fomentan la imaginación y una lógica de la intuición.

Dentro de la programación de las salas privadas, en Boogaloo actúa el sábado a las 21.00 horas el grupo de rock Los Deltonos. Por su parte, el Corral de las Cigüeñas acoge el sábado a las 17.30 una actuación de la banda Trinidad, y el domingo a las 20.00 horas, la cantante flamenca Blanca La Almendrita ofrecerá un concierto.

Mérida y más provincia de Badajoz Comparsas, chirigotas y tamborada

Ampliar J.M. ROMERO

También será un fin de semana muy carnavalero en Mérida. El viernes se celebra en el Teatro María Luisa la primera sesión de semifinales del concurso de comparsas y chirigotas. A partir de las 21 horas actúan Los Inocentes, El Circo, Este es mi Banco y Cada día el de más gente, Las iguales, Tagorichi y Coleccionista de Alegrías; y el sábado tendrá lugar la segunda sesión, con las actuaciones de Lokácostao, La J'otra, La Marara, Comparsa de Calamones, Sabemos lo que Queremos y Las Fanáticas.

El domingo tendrá lugar el VIII Concurso Regional de Tamborada y Percusión: a las 13:00 horas en el templo de Diana. Podrán participar en el concurso todas las agrupaciones con un mínimo de nueve componentes que se hayan inscrito antes del jueves día 9 de febrero en la Delegación Municipal de Festejos o a través del correo electrónico festejos@merida.es. Concurso de Agrupaciones Juveniles: a las 18:00 horas en el teatro María Luisa. Participan las chirigotas Las Desiguales, Los que Sobraban, Me lo Quitan de las Manos y Juvenil Los Paveras.

Además de estos eventos carnavaleros, hasta el sábado se pueden realizar compras con descuentos en el Outlet Urbano en el que participan la mayoría de empresas que integran la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta.

El sábado y el domingo se celebra el VII Campeonato de Baile Deportivo Trofeo Ciudad de Mérida y Trofeo Lusitania. La cita se celebra en el Complejo Polideportivo Guadiana.

En los planse con niños destaca Circlássica, el sueño de Miliki, que puede verse desde este jueves al domingo 12 de febrero en el Palacio de Congresos de Mérida. Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Su deseo es hacer reír a la gente y componer canciones, y así poder viajar por el mundo cantándolas en su maravilloso circo.

Ampliar

El domingo a partir de las 9 de la mañana se puede asistir al Campeonato de Extremadura Cross Country, que tendrá lugar en el Circuito Municipal Vía de la Plata.

También el domingo, a partir de las 12 horas, se puede ver en el Centro Cultural Alcazaba el 'Homenaje al mundo infantil'. Un espectáculo que promete magia, música y payasos con los personajes favoritos de los más pequeños.

Ampliar Este sábado, piano a cuatro manos en Zafra.

Eventos en el resto de la provincia

Juventudes Musicales de Zafra 'José Cabezón' actúa este sábado, a las 20 horas, en el pabellón central del recinto ferial. Será un concierto de piano a cuatro manos a cargo de Alborada Moreno e Ignacio Toener, bajo el título 'Cuatro también son compañía'.

En Don Benito también empieza el carnaval este sábado. El Pabellón 4 de FEVAL acoge a partir de las 20:45 horas el Pregón a cargo de Concepción Parejo Quintero. Después comenzará la Gran Gala de Reina o Rey del Carnaval; a las 23:00 horas está prevista la actuación de Diva's Disco Show y a partir de las 00.30 llega el turno de DJ Tito Deluxe.

Además, el sábado actúa en la ciudad Vargas Blues Band. El concierto forma parte de la programación del Black Sound Fest y tendrá lugar en el Teatro Imperial a partir de las 21 horas.

En Villafranca de los Barros este domingo se representa en Espacio de Creación Joven (19 horas) se representará un microteatro a cargo del alumnado de la escuela de teatro EspacioTrece de la localidad con el objetivo de visibilizar a la población refugiada más antigua del mundo, la palestina.

Ampliar 'Pequeño retábulo de García Lorca', espectáculo infantil este viernes en Los Santos.

La Sala Guirigai de Los Santos de Maimona programa este viernes otro espectáculo más de la campaña escolar, con la obra 'Pequeño retábulo de García Lorca', a cargo de la compañía Teatro Das Beiras (Covilhã, Portugal). Se trata de un espectáculo bilingüe (español y portugués) que comenzará a partir de las 11 horas.

En Fuente de Cantos, el guitarrista argentino Sebastián Pitré, después de haber presentado su Concierto Nómade en Valle del Jerte, Monfragüe, La Vera y Tajo-Salor, cierra su gira en Extremadura este viernes a las 19.00 horas en Fuente de Cantos.

Este sábado en Valverde de Leganés se puede disfrutar en la Casa de Cultura, a partir de las 18.00 horas, de un festival de copla a cargo del grupo flamenco 'Las Raparigas de Olivenza'.

Plasencia y más provincia de Cáceres Amor como medicina y coles con buche

Ampliar Degustación de coles con buche. HOY

En Plasencia, el Centro Cultural Las Claras acoge el viernes, a las 20.00 horas, la presentación del libro 'El amor es la mejor medicina', una obra de la doctora Carmen Sánchez Alegría en la que explica cómo conectar con la energía transformadora para vivir más sanos y felices.

Por otra parte, también el viernes, en el Palacio de Congresos la Orquesta de Extremadura ofrece, a las 20.00 horas, el concierto 'El elogio de lo popular'.

El sábado, en Las Claras se presenta, a las 12.30 horas, 'A cara de perro', la segunda entrega de las aventuras del Club de las Cuatro Emes, en la que participarán el autor, Juan Ramón Santo, y su hija, Mafalda Santos Beltrán. Y el Teatro Alkázar acoge a las 18.00 horas el espectáculo familiar 'Blowing'.

Ampliar

En Arroyo de la Luz, la Fiesta Gastronómica Coles con Buche cumple este 19 años. Durante el sábado y el domingo hay programada una serie de actividades en la localidad cacereña. Así, el sábado, se celebrarán talleres, exposiciones, un 'show cooking' y tendrá lugar la actuación de la artista Tamara Alegre a las 22.00 horas en Teatro Municipal. El domingo, habrá una ruta de sabores con historia, a las 11.30 horas desde el convento de San Francisco. A las 12.30 el Festival de Folklore Coles con Buche celebra su tercera edición, con las actuaciones de los grupos folkloricos de Danzas de Ayllón (Segovia) y el Harriero.

A las 13.30 horas será la popular degustación de las coles con buche y a continuación baile con orquesta en el Corral de Comedias. La película Bon Appetit en el cine municipal clausura la jornada gastronómica arroyana.

En Villanueva de la Vera celebran el domingo de «La Cabeza», festividad que anuncia la llegada del carnaval. Los vecinos sacan por la tarde en procesión la cabeza del Pero Palo ataviada son sombrero y pañuelo.

Ampliar HOY

En Casas de Millán hay matanza extremeña. La cita, organizada por la Asociación de Pensionistas del municipio cacereño, tendrá lugar el sábado a partir de las 12:00 horas en la Plaza.

Y en la localidad de El Batán anticipan los carnavales a este fin de semana, con una completa programación de fiesta para el viernes, sábado y domingo.