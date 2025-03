Jugar una historia

Soy de la vieja escuela y, por mucho que en la nube quepa todo, a mí me gusta tener las estanterías llenas. Cada vez más ... llenas, a poder ser. Y hasta que pase como con las películas, que dejé de comprarlas hace años -esa guerra terminó-, los libros y los videojuegos tienen aquí un hogar largo. El otro día, cuando terminé de ver el primer capítulo de 'The Last of Us', en HBO, volví a la balda y arrastré el dedo por las cajas, como el que retrocede el tiempo en un vídeo de YouTube. En mi memoria, el videojuego de la Playstation 4 era de hace nada. Un par de años, lo más. Pero resulta que no, que salió en 2013. Y que tampoco fue en la PS4, fue en la PS3. Vaya, que mi vida es otra completamente distinta a la de cuando jugué el juego. Y ahí está el quid de la cuestión: no lo he olvidado.

No me refiero a la historia o al título en sí, quiero decir que no he olvidado la experiencia. Verán, los videojuegos son un lenguaje narrativo formidable, un lenguaje que tiene sus propios códigos. Lo que se siente con un mando en las manos mientras recorres un edificio en ruinas, rodeado de sonidos extraños, es simplemente distinto a leer un libro o ver una película. Hace poco leí una entrevista a Rodrigo Cortés, escritor y cineasta. Le preguntaban si se imaginaba su libro, 'Los años extraordinarios', llevado al cine. Y él responde, con una elocuencia simple y aplastante, que no, que no es el objetivo ni nunca lo será. Un libro es un libro y una peli es una peli.

'The Last of Us' no solo es una de las mejores adaptaciones de un videojuego, es, sin ninguna duda, una de las mejores series del año. Pero por muy buena historia audiovisual que sea, por mucho que pueda ser la mejor serie jamás realizada, nunca será el videojuego. Prueben y verán.