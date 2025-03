La padawan de Anakin Skywalker se hace mayor

María Estévez Los Ángeles Domingo, 27 de agosto 2023, 00:03 | Actualizado 07:38h. Comenta Compartir

George Lucas lo avanzó en una convención de 'Star Wars' en 2005. Su estudio estaba trabajando en una serie de animación. No dijo mucho más, pero tres años más tarde veía la luz 'Las guerras clon', centrada en Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y la joven padawan de este última, Ahsoka Tano. Quince años más tarde, la aprendiz del que después fuera Darth Vader protagoniza su propia serie con personajes reales y se ha convertido en la última aventura de 'Star Wars' en Disney+. La serie está protagonizada por Rosario Dawson, Mary Elizabeth Winstead y Natasha Liu Bordizzo y fue diseñada y adaptada por los guionistas Dave Filoni y Jon Favreau.

«Cuando hicimos 'Las guerras clon', George quería que Anakin tuviera un padawan y así fue como surgió la historia de este personaje. Ese fue el nacimiento de Ahsoka», explicó Filoni durante el anuncio de la puesta en marcha de esta miniserie. Supervisada y producida por Jon Favreau, el salto de la serie a la acción real era una evolución «normal» del personaje. «Sabía que parte del plan de Dave cuando comenzó a sumergirse en esta historia era hacer una serie real. Tuvimos un proceso de adaptación para encontrar una sinergia entre ambas versiones para que los fans de la serie animada dieran la bienvenida a los nuevos personajes», añadió.

El proyecto se anunció en 2020 como uno de los tres 'spin off' de 'The Mandalorian' junto con 'El libro de Boba Fett', ya disponible en Disney+, y 'The Rangers of the New Republic', suspendida temporalmente a raíz de el despido de su protagonista Gina Carano. Además de aparecer en 'Las guerras clon', Ahsoka Tano tiene sus pequeño papel en 'Star Wars Rebels' (serie también de animación) en el arco que ocupa desde el final del 'Episodio III' hasta el 'Episodio IV'.

Recuerdos

En 'Ahsoka', el personaje de Rosario Dawson inicia la búsqueda del gran almirante Thrawn para evitar que resurja el Imperio siete años después de su destrucción y de la implantación de la Nueva República. «Es una mujer testaruda que vive de recuerdos. Ella no es una jedi, pero es capaz de ver las intenciones de las personas. Ahsoka es formidable, alguien que no debe tomarse a la ligera», explicó Dawson sobre su personaje, que ya apareció en 'The Mandalorian' y en 'El libro de Boba Fett'.

Ampliar Rosario Dawson, en 'Ahsoka' R. C.

Ella es una togruta que ingresó a la Orden Jedi como aprendiz a los tres años. A los 14 años se convirtió en padawan y su entrenamiento fue asignado a Skywalker. Durante 'Las guerras clon', vivió todo tipo de aventuras con Anakin y Obi-Wan Kenobi, pero las cosas terminaron por salirle mal y prefirió alejarse de los preceptos de la orden. En la serie, han pasado más de tres décadas. «Es un sueño hecho realidad», aseguró Dawson. Para la actriz de origen puertorriqueño fue importante escuchar las opiniones de los seguidores sobre la apariencia de Ahsoka, ajustando su vestuario y su imagen a la idea creada en el pasado y poniendo énfasis en la funcionalidad del traje. «Teníamos los mejores recursos. Nos dieron todo lo que puedas imaginar. Trabajar a las órdenes de Dave Filoni y Jon Favreau dio una gran confianza al equipo de actores porque nos quitó presión. Ellos conocen perfectamente la historia de los personajes y nos ayudaban si surgía alguna duda», explicó Dawson, que ve a su Ahsoka diferente de cuando la interpretó en 'The Mandalorian'. «Entonces tenía una misión. Su actitud era muy diferente. Ahora, la vemos en una etapa de transición, con muchas dudas, porque hay una fractura dentro de sus propios compañeros en la Rebelión».

Entre los villanos de la serie se encuentra Diana Lee Inosanto, quien debutó como Morgan Elsbeth en la temporada dos de 'The Mandalorian'. Favreau señaló que George Lucas estuvo en el rodaje para ver el día en que Inosanto se batió en duelo con Dawson. «Elsbeth tiene un corazón frío y es muy leal al gran almirante Thrawn. También sabemos que es muy trabajadora y creo que algo que le encantará al público es que vamos a descubrir más sobre su pasado», reveló Favreau.

Filoni dirige varios episodios de 'Ahsoka', pero otros cineastas como Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Patel y Rick Famuyiwa se unen detrás de cámaras para dar forma a la serie más esperada del verano, que Disney+ estrenó el 23 de agosto.