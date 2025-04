Nacho Vidal ha visto cómo un jugador del Osasuna le ha robado el nombre. El actor porno ya solo aparece en las páginas de sucesos: ... tras su procesamiento hace dos años por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un hombre en el denominado 'rito del sapo bufo', hace unos meses también aparecía relacionado en la incautación del mayor alijo de marihuana envasada del mundo en Valencia. La serie de Atresplayer Premium a mayor gloria de Vidal, que se estrena el 5 de marzo, llega pues cuando ya hemos perdido la inocencia con el porno y con su estrella nacional, envuelto en un aura turbia que los cuatro primeros capítulos que este cronista ha sufrido ignoran. La sonrisa de Martiño Rivas y sus trabajados abdominales son la carta de presentación de un héroe mal escrito y peor dirigido, al que nunca llegamos a conocer y cuyo destino nos la trae al pairo.

'Nacho' ensucia la magna 'Boogie Nights', a la que copia no solo en el travelling de la fiesta en piscina, sino en el retrato de unos pornógrafos que le brindan más amor al protagonista que su propia familia. Claro que la productora Bambú no es Paul Thomas Anderson, y por mucho que meta una canción tras otra y salpique la acción de rótulos pop el resultado no tiene alma.

El morbo parece la única razón de ser de este biopic esquemático, que quizá incomode a alguna alma cándida en unas escenas de sexo que por la torpeza del realizador apenas resultan eróticas. Hay actores especialmente risibles, como Andrés Velencoso en la piel de Toni Roca, un actor rival, o Edu Soto levantando una bombona de butano con su miembro. Claro que había una buena historia en la sala Bagdad y en la vida de Nacho Vidal, pero no es esta.