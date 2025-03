El multimillonario con menos escrúpulos regresa para zanjar todos sus asuntos

Movistar Plus+

Daniel Roldán Madrid Viernes, 11 de agosto 2023, 06:57

Las plataformas continúan con sus estrenos, aunque a menos volumen que en semanas anteriores. Algunas aprovechan para estrenar series rescatadas de años anteriores, como Filmin, y otras para ver cómo funcionan sus recientes compras a la competencia. Entre las novedades destacan dos regresos: el de Damian Lewis a los negocios de 'Billions' y el del restaurante de bocadillos más atípico de Chicago, 'The Bear'.

10 de agosto Netflix 'Medicina letal'

La adicción a la oxicodona es uno de los grandes retos sanitarios en Estados Unidos. Esta miniserie de ficción basada en hechos reales aborda este problema desde el punto de vista de los productores (la farmacéutica Purdue) de este analgésico, de las víctimas y de los investigadores y cómo cambiaron sus vidas.

10 de agosto HBO Max 'Rap Sh!t'

Segundo curso para Shawna y Mia en el mundo de la música. Estas dos jóvenes raperas de Miami deberán tomar decisiones importantes en su carrera: o ir a lo fácil y adaptarse a lo que le piden o mantener su esencia intacta.

11 de agosto Prime Video 'Cruel Summer'

Nuevos personajes y nuevo misterio en la segunda temporada de 'Cruel Summer'. La acción viaja a un idílico pueblo de la costa pacífica de Estados Unidos y gira en torno a la amistad entre Megan e Isabella, abordando la historia desde tres líneas temporales diferentes.

12 de agosto Movistar Plus+ 'Billions'

Bobby Axelrod contra Chuck Rhoades. O lo que es lo mismo: Damian Lewis contra Paul Giamatti. Los protagonistas de uno de los enfrentamientos más adictivos, divertidos y crueles de la televisión de los últimos años. Vuelve 'Billions' en su séptima y última temporada. Regresa Lewis después de abandonar la serie al final de la quinta por el fallecimiento de su esposa, la actriz Helen McCrory, aunque no está presente en todos los capítulos.

Axelrod es un inversor multimillonario que no duda en atravesar los límites legales para ganar millones de dólares. Rhoades es su némesis, aunque no perfecta. Un fiscal federal que durante varias temporadas ha intentado cazarlo de cualquier manera, incluso usando artimañas muy poco éticas o ilegales. En el último curso, todas las lealtades en uno y otro bando se ponen a prueba. Algunos enemigos se acercarán a sus acérrimos opositores con alguna bandera blanca y un conejo en la chistera. ¿Por interés? Por supuesto. Es 'Billions'.

15 de agosto Filmin 'El fantasma de Canterville'

La plataforma ofrece una nueva versión del clásico de Oscar Wilde. Está protagonizada por Anthony Head, famoso por su papel de Vigilante en 'Buffy, cazavampiros' o más recientemente por ser el exmarido de la presidenta del Richmond de 'Ted Lasso'. En esta ocasión, se convierte en el malévolo fantasma custodio de una mansión, Canterville Chase, que compra un multimillonario tecnológico para vivir con su familia.

15 de agosto Netflix 'Ballers'

No es un estreno al uso y no pertenece a Netflix. Las cinco temporadas de 'Ballers' se emitieron entre 2015 y 2019 en HBO. Cuatro años después, uno quería vender y el otro buscaba contenido. El resultado es la aparición de esta serie protagonizada por Dwayne Johnson en la plataforma roja. El musculado actor da vida a Spencer Strasmore, un exjugador de fútbol americano, con residencia en Miami, que se dedica a asesorar a profesionales en activo para que no cometan los errores, habitualmente económicos. La serie fue creada por Stephen Levinson, el productor de 'El séquito'.

16 de agosto Disney+ 'The Bear'

Carmy, Sydney y Richie tienen una misión: convertir el establecimiento de bocadillos que cogió el primero tras el suciciio de su hermano en un restaurante de primer orden en Chicago. Esa es la trama principal de la segunda temporada de 'The Bear', la serie de Disney+ que se convirtió en una de las sorpresas del año pasado gracias al trabajo de Jeremy Allen White al frente de ese local. Ahora, para lograr su sueño, deberá sortear los problemas burocráticos, los de los proveedores y los de la propia cocina. Y Carmy tendrá que aprender a colaborar en este nuevo negocio.

16 de agosto Netflix 'El elegido'

Serie basada en el cómic 'American Jesus'. Un niño de doce años que vive en Baja California, Jodie, descubre que tiene los mismos poderes que Jesús. Su descubrimiento hace que líderes religiosos intenten que salve el mundo.

Él, en cambio, está más preocupado en impresionar a la chica que le gusta e intentar adaptarse a su nueva vida.