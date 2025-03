Una historia artificial

Hace tiempo escuché en un documental astronómico una idea fascinante: «Si algo puede suceder y el tiempo es infinito, sucederá». Esto venía relacionado con el ... origen de la vida en la Tierra, un milagro que tenía una ridícula probabilidad de éxito y que, sin embargo, aquí estamos. Pensar en esa nada más absoluta, en eso que hay más allá de la última estrella que puedas imaginar, siempre me resultó inquietante.

La Inteligencia Artificial está por todas partes, con reflexiones que van de un extremo al otro. Del «nos va a destruir a todos» al «es la mayor revolución tecnológica de la humanidad». Quién sabe. Dicen que ya hay robots capaces de escribir historias con su principio, su nudo y su final. Esta semana le propuse a Chat GPT -un prototipo de robot capaz de charlar y razonar- que inventara un guion para una nueva serie de televisión; una serie de éxito, que gustara y la viera todo el mundo. Me propuso una de supervivencia zombie en una sociedad apocalíptica...

Entonces me di cuenta de que el día en que cedamos nuestra capacidad de crear -historias, pinturas, lo que sea- a una máquina, será lo más parecido a una hecatombe zombie. Si no creamos, si no nos contamos, no somos nada. Visualicé esa sociedad corroída por un virus implacable en la que nadie es capaz de crear, hasta que una mañana aparece una niña con un extraño y prodigioso talento: imaginación. Algunos intentan matarla, para acallar preguntas incómodas. Otros la protegen, como último refugio de la humanidad. ¿Cómo se llamaría esa historia, GPT? «The Last of Us».

Negar o combatir la IA es absurdo. Si algo puede suceder y hay tiempo, sucederá. Pero creo que siempre habrá una estrella más allá, una luz que los robots no podrán superar hasta que lleguemos los demás.