Isabel II: Dios salve a las reinas

Rosa Palo Sábado, 5 de agosto 2023

Era en agosto cuando Isabel II, de vacaciones en Balmoral, aprovechaba para ver sus series favoritas, entre ellas 'Downton Abbey' o 'Line of Duty'. Pero, cuando llegaba el turno de 'The Crown', a la reina se la llevaban los demonios. O las brujas de Macbeth. Y no es es para menos: tiene que ser extraordinariamente confuso darte de bruces en una pantalla de televisión con una ficción que relata tu vida mejor que tú misma, puesto que la ficción está exenta tanto de las amnesias selectivas como de las mentiras piadosas que nos contamos para sobrevivir en la realidad.

Teóricamente, en Buckingham nadie veía la serie: Olivia Colman se lo preguntó al príncipe Guillermo, y este le contestó con un rotundo «no». A pesar de ello, los Windsor manifestaron, en numerosas ocasiones, su descontento con la imagen que se ofrecía de la familia. También lo hizo la reina. Pero nadie habría sido capaz de sustraerse a la posibilidad de mirar por el ojo de la cerradura de Buckingham, de narrar una vida que ha protagonizado algunos de los sucesos históricos más relevantes de la historia reciente, de contar las andanzas de una mujer que, además de ser cabeza del imperio británico y de la iglesia anglicana, también lo era de una familia disfuncional que ha ocultado su desestructuración bajo siglos de tradición. Afortunadamente, Peter Morgan no se resistió, y escribió 'The Crown' entretejiendo, magistralmente, realidad y ficción, hechos históricos y anécdotas cotidianas, creando un producto al que solo ha ganado la retransmisión de las honras fúnebres de Isabel II. Sin duda, la mejor miniserie de 2022.

La dificultad principal era encontrar a la actriz adecuada para encarnar a un personaje de las hechuras de Isabel II. Tan grande era (y es) que hicieron falta tres actrices: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton. Tres intérpretes que constituyen la nobleza de la interpretación británica y que nos mostraron lo que había detrás de los trajes de colores chillones, dentro del bolso, debajo la corona de la reina, cambiando las preposiciones que ocultan por las que enseñan, por las que nos muestran lo que no se ve pero se intuye, por las que expresan sus emociones, aunque aparentemente careciera de ellas en público. La primera, Foy, fue la que marcó la línea, mientras que Colman y Staunton hubieron de recoger el testigo y, sin perder la esencia, añadirle aún más capas, las que te van aplastando por el peso y el paso del tiempo. Cuentan Stephen Frears y Peter Morgan (director y guionista de 'The Queen') que, cuando Helen Mirren salía de maquillaje caracterizada como Isabel II, imbuida de la majestad del personaje, los miembros del equipo se ponían en pie. No me extrañaría que hubiera ocurrido lo mismo en el caso de Foy, Colman y Staunton durante el rodaje de 'The Crown'. Las tres han sido capaces humanizar un icono pop y llevarlo más allá de la mera representación. Dios salve a las reinas.