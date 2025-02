Los 50 mejores personajes de las series del siglo XXI

Ni la estética, ni los efectos especiales, ni los giros de guion, lo que realmente hace que nos enganchemos a una serie y que la recordemos después son sus personajes. De la capacidad que tengan para emocionarnos y del modo en que logren que empaticemos con ellos depende gran parte del éxito de algunas producciones. Añoramos muchos títulos, sean de intriga, humor o dramáticos, por lo que nos hicieron sentir sus protagonistas.

Algunos de ellos están tan bien escritos que perduran en el imaginario colectivo aunque haga años que no aparezcan en pantalla. Hemos pedido a 50 profesionales -críticos, especialistas, profesores, analistas y periodistas de distintos medios nacionales- que escojan los mejores personajes de series emitidas en el siglo XXI. Los más emblemáticos, los más singulares, los más carismáticos. Los personajes indiscutibles. Y la lista ha salido de lo más variada.

Durante los primeros años del siglo XXI, los que en el medio televisivo se conocen como la tercera edad de oro de las series, proliferaron las producciones que giraban en torno a una figura masculina. Eran antihéroes, seres imperfectos pero con enorme magnetismo, protagonistas con toda clase de aristas a los que no estábamos acostumbrados a ver en pantalla.

Sigue haciendo scroll Nombres como los de Tony Soprano (2º), Walter White (3º) o Don Draper (4º) han pasado a la historia audiovisual por sus reprobables comportamientos pero también por conectar con el espectador con historias poco ejemplares.

Ellos aparecen en los primeros puestos de la lista, aunque sorprendentemente encabezándola se halla una mujer más joven.

Fleabag (1ª) deslumbró en 2016 al frente de una comedia ácida e incisiva sobre las relaciones actuales (amorosas, familiares y con uno mismo).

En la lista se citan perfiles de todo tipo, desde aguerridos agentes federales hasta sargentos a punto de jubilarse, madres de familia convencionales y padres inmisericordes con los sentimientos de sus hijos, miembros de la monarquía o traficantes de las calles más peligrosas.

Conviven nombres de títulos recientes, como Logan (15º) y Kendall Roy (10º) de 'Succession', con otros más históricos como Dana Scully (44º) o Dale Cooper (33º), asociados a fenómenos de los años 90 como 'Expediente X' o 'Twin Peaks', que se han colado en esta lista porque ambos resucitaron en el siglo XXI con temporadas inéditas.

Las lista del 1 al 50, según años de emisión De 1989 a 2023

A la hora de elaborar la clasificación los profesionales consultados podían escoger entre ocho y diez nombres de producciones estrenadas a partir del 2000 o que al menos en ese año y en los posteriores se estuviesen emitiendo (aunque su inicio fuese anterior, en los 90). Y se permitía incluir títulos de cualquier país, y del género y con la duración que fuese.

Las series con más presencia son 'Juego de Tronos' -han sido seleccionados Tyrion (9º) y Cersei Lannister (25ª) y Daenerys Targaryen (45ª)-, 'The Wire' -con Omar Little (11º), Jimmy McNulty (24º) y Stringer Bell (49º)- y 'Mad Men' -con Don Draper (4º), Peggy Olson (8ª) y Betty Francis (40ª)-.

Series con más de un personaje

Otras, con un elenco más coral, no consiguen relevancia suficiente seguramente porque el voto está más repartido, como es el caso de 'Friends' (sin representación), 'Perdidos' (solo aparece John Locke, 41º) o 'Aquí no hay quien viva' (con Belén López, 50ª, entrando por los pelos). En el caso de 'Sexo en Nueva York' gana Samantha Jones (12ª) por goleada.

Destacan nombres como los de Saul Goodman (16º) y Diane Lockhart (7º), que forman parte de la lista por doble mérito, ya que ambos han sido protagonistas de dos propuestas diferentes. El primero de 'Breaking bad' y 'Better call Saul' y la segunda de 'The good wife' y 'The good fight'.

Por cierto, que en la lista hay más mujeres que hombres. Ellas son 28 de 50, un 56% del total.

Mujeres y hombres

El abanico de mujeres que plantea la lista incluye desde amas de casa desesperadas hasta presidentas de gobiernos. La diversidad caracteriza esta selección en la que hay hueco para papeles más conservadores como los de Lorelai Gilmore (32ª) o Betty Francis (40ª) y otros más comprometidos y reivindicativos como los de Hannah Horvath (5ª), Arabella Essiedu (25ª) o Diane Lockhart (7ª).

Paquita Salas 360

El personaje español 360 es el de Paquita Salas (13ª), la manager interpretada por Brays Efe, que idearon los Javis primero para Flooxer y más tarde para Netflix.

Destaca por su desparpajo, por su ironía y por las situaciones grotescas en las que se ve involucrada.

Sus frases han sido repetidas hasta la saciedad y siguen sirviendo para toda clase de memes, lo cual confirma cómo ha calado entre los espectadores.

Curiosamente los otros dos representantes patrios, Juan Carrasco (43º) y Belén López (50ª), también pertenecen al ámbito de la comedia.

Y tienen más aspectos en común: en ocasiones resultan crueles, y en otras patéticos. Ese punto intermedio gusta.

La industria estadounidense arrasa

A pesar de que en los últimos años se han estrenado títulos notables de diferentes nacionalidades los personajes americanos son los que mejor recepción siguen logrando.

De los 50 personajes que han entrado en la lista, 40 pertenecen a series estadounidenses (un 80%).

A esta regla se escapan los británicos, que también consiguen salpicar la lista con ejemplos tan variados como la sargento Catherine Cawood (18ª) de 'Happy Valley', las diferentes reinas Isabel II (48ª) que presenta 'The Crown', o la reivindicativa Arabella (23ª) de 'Podría destruirte'.

A ellas se une el inclasificable Malcolm Tucker de 'The thick of it'. Solo dos protagonistas, sin contar los españoles, no hablan inglés: la primera ministra danesa Birgitte Nyborg y la inspectora sueca Saga Noren.

El clan amarillo

A pesar de que algunos críticos incluyeron entre sus elecciones títulos animados como 'BoJack Horseman' o 'Padre de familia' únicamente se han colado en la lista personajes de 'Los Simpson', los dibujos para adultos por excelencia que llevan entreteniéndonos desde 1989.

El clan amarillo está aquí representado por Homer (28º) y Lisa (36ª).

Padre e hija se han impuesto al resto de familiares y al resto de vecinos de Springfield y no encuentran competencia en las numerosas producciones de animación estrenadas en los últimos años.

A las comedias les cuesta figurar

A la comedia le cuesta más conquistar palmarés y todo tipo de galardones. El drama históricamente ha contado con mejor prensa.

Y eso también se nota entre la lista de los 50 mejores personajes, en la que, a pesar de estar encabezada por un papel cómico, prevalecen los protagonistas de dramas y thrillers.

Aun así consiguen destacar la directora de guionistas de '30 Rock', el gerente de la sucursal de 'The Office', la subdirectora del departamento de 'Parks and recreation', el director de comunicación de 'The thick of it' y la alocada habitante de la Casa Blanca Selina Meyer.

Todos representan puestos de responsabilidad pero tratados en la pantalla con mucho humor. A ellos se une una cómica de profesión, la maravillosa señora Maisel.

Créditos Texto Mikel Labastida

Formato y desarrollo Sara I. Belled

Ilustraciones Álex Sánchez