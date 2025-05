'La Familia Addams' siempre fue la de Miércoles – con perdón de Morticia- como Lili Monster era, para mí, los Monster. Era la manera de diferenciar ambas fantasías en mi cabeza de tierna infante. La llegada de 'Miércoles' a Netflix a cargo, nada más y nada menos que de Tim Burton, ha despertado una oleada de nostalgia de la buena. A pesar de que el tono es el de comedia de serie adolescente, se trata de una ficción algo más oscura y explícita que la cinta de los 90. Aún así sabe jugar sus cartas y hacer las referencias justas y necesarias a la película de 1993. ¿Cuáles son?

Ampliar Christina Ricci. RC

Christina Ricci

No creo que nadie que vea 'Miércoles' y fuera un niño en los 90 no note que le vuelca el corazón al verla aparecer en pantalla. Ricci siempre será Miércoles para los Millenial -sin desmerecer a Jenna Ortega, pero se sabe 'las croquetas de mi madre son las mejores'- así que su inclusión en el reparto de la serie es un chute hogareño, una mirada al pasado. Poco importa si aquí es una profesora del colegio Nunca Jamás llamada Marilyn Thornhill, en vez de un miembro de la Familia Addams.

Ampliar El chasquido es un elemento clásico de los Addams. RC

Chas, chas

Otro guiño, puede que más evidente y el más inesperado es el chasquido. A ritmo de la sintonía el 'chas, chas' suena en varias ocasiones a lo largo de los ocho episodios que dura 'Miércoles'. Para remate, no es solo la protagonista la que se sirve de él sino que el personaje Christina Ricci también. Esto es lo que se llama jugar al límite con los sentimientos de parte de la audiencia (gran parte, me atrevería a decir). Pero este tema del chasquido va un pasito más allá. No es solo el sonido, si no el gesto ya aparecía en la serie de los sesenta.

Ampliar Personaje de tío Fétido en la serie de Netflix. RC

El tío Fétido

Se hace desear pero salir, sale. El Tío Fétido, uno de los familiares más afines a Miércoles hace acto de presencia en la serie. Su aspecto es más humano que en la película (aunque conserva su estilo cadavérico) pero no han querido dejar pasar por alto un detalle: sus poderes eléctricos. Mientras que en el largometraje podía iluminar una bombilla que tenía en la boca aquí lanza rayos con las manos.

Ampliar Retrato de Ignatius Fitt. RC

Ignatius Fitt

Cuando Miércoles baja a la cámara en la que la asociación Belladona tiene su guarida se puede ver el retrato de Ignatius Fitt, un familiar de los Addams cuyo cuerpo se encuentra cubierto de pelo de pies a cabeza. En este cuado se le puede ver, además, con su característico bombín y gafas de sol.

Ampliar Escena de tiro con arco. RC

El tiro con arco

Sí, también existen referencias a 'La Familia Addams: la tradición continúa'. La más evidente es la del tiro con arco. Mientras que en la película Miércoles practica con su hermano en la serie de Netflix lo hace con Xavier. En la escena que comparte con Pugsley éste abate un águila mientras ella lee una carta de su tío Fétido.

Ampliar Viñeta de Charles Addams. RC

Miércoles: el nombre

La serie no solo oculta referencias a las películas y serie anteriores sino a los cómics originales de Charles Addams publicados en The New Yorker. El personaje de Miércoles surgió más tarde que su familia como la hermana fantasma de Pugsley. Pero aquí lo bueno es que su nombre 'Wendsday' se basa en el cómic original que a su vez hace referencia a una canción de nana inglesa 'Monday's child' que cita Morticia en la serie.