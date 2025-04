Las cadenas clásicas y modernas tienen claro que si una serie tiene éxito en la tele hay que exprimirla al máximo creando universos alrededor del ... producto estrella. ¿Qué sucede si funciona una serie de bomberos en Chicago? Pues hacemos otras de policías, médicos y abogados en la misma ciudad. ¿'NCIS'? Series hermanas en Los Ángeles, Nueva Orleans y Hawái. Si Kevin Costner está triunfando desde hace cinco temporadas con 'Yellowstone', ¿por qué no hacer una saga de rancheros en Montana? Así nacieron '1923' y '1883', precuela con Harrison Ford y Helen Mirren y 'preprecuela' con Sam Elliott, respectivamente.

Debí empezar mi inmersión en el western con 'Yellowstone', pero me incliné por el orden cronológico. No puedo estar más feliz con la elección. Esperaba de '1883' un western clásico de aventuras y en apenas treinta minutos la serie creada por Taylor Sheridan me quitó las ideas preconcebidas. Adiós al romanticismo del lejano Oeste, a ese idílico pensamiento de la aventura con el héroe saliendo indemne de cualquier problema. '1883', en SkyShowtime, es dura, áspera, con personajes que afrontan los horrores de la vida con una naturalidad que los occidentales del siglo XXI miramos con estupor.

Los diez capítulos de esta miniserie cuentan cómo la familia Dutton (el matrimonio formado por Tim McGraw y Faith Hil con dos hijos, en el que destaca Isabel May que ejerce de narradora) se une a una caravana de colonos alemanes para viajar desde Texas hasta Montana y allí fundar el rancho que da nombre a la serie original. Un viaje dirigido por Shea Brennan, interpretado por Elliott, que tiene que proteger a estos viajeros desconocedores de la vida salvaje sabedor de que la mitad de ellos no llegará a destino. Así es '1883', el Oeste de verdad.