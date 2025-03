Somos culpables

Comenta Compartir

Los culpables de que a una serie le vaya entre regular y muy mal no es de los productores, ni de sus intérpretes, ni de ... los textos que se tienen que aprender. El dedo acusador no va a ninguno de ellos, sino que atraviesa la pantalla y señala al espectador. Y, más en concreto, a la franja entre los que están en el instituto y no han llegado a los treinta. Toda esa población sois, me excluyo por edad, poco espabilados. Unos incapaces de comprender argumentos complejos porque sois personas que habéis crecido viendo vídeos de TikTok y YouTube.

No son palabras mías, sino del productor Tomasz Baginski, que ha querido de esta manera tan 'original' quitarse la responsabilidad del desastre que es la tercera temporada de 'The Witcher'. Añadiría que toda la serie, pero nos centramos en el tercer curso. Según su teoría, como los jóvenes están acostumbrados a pasar de vídeo a vídeo, son «menos resistentes a contenidos largos». Es decir, no siguen tramas complicadas y, por eso, tuvieron que pulir tanto los libros de Andrzej Sapkowski hasta dejarlos en el esqueleto. Todo, según el argumento del productor, en busca de «emociones puras» y de simplificar la trama porque, además, los estadounidenses tienen problemas para entender lo que pasa en las diferentes partes del mundo. Es una serie de fantasía. La culpa es de los demás, no de que las temporadas naufraguen y se resuelvan de cualquier manera; o que los aspectos más dramáticos funcionen mal o sencillamente no aportan mucho, al igual que muchas secuencias con secundarios, a la serie de Netflix. Ya hay rumores de que Henry Cavill, fan declarado de las novelas, dejó el papel de Geralt de Rivia harto del rumbo de la serie. Le sustituirá Liam Hemsworth para la cuarta temporada. Si se rueda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Netflix