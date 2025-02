Volteo de campanas

Movistar Plus+ prepara una miniserie sobre la historia del entretenimiento televisivo en España. Pero no lancen las campanas al vuelo

Comenta Compartir

Movistar Plus+ anuncia que prepara una miniserie sobre la historia del entretenimiento televisivo en España. Pero no lancen las campanas al vuelo. Serán solo tres ... episodios. Y, ahora sí, volteen las campanas, porque contará con Andreu Buenafuente y Wyoming entre otros. El proyecto, titulado 'Prime Time', supone el regreso de Buenafuente a Movistar Plus+ después su abrupta despedida de 'Late motiv'.

Andreu ha ido dando traspiés por diferentes cadenas (la última en Warner TV, que ha recuperado episodios de 'Nadie sabe nada' junto a Berto Romero, que ya habían pasado por otros canales y por la radio). Cuentan que hablarán de programas como '¿Qué apostamos?', 'Grand Prix', 'OT', 'Gran hermano', 'Lo que necesitas es amor' o 'Crónicas marcianas', es decir (y pongan de nuevo las campanas en sordina), unos programas de anteayer, desde que existe competencia televisiva con las cadenas privadas. Y para colmo se anuncian unos intervinientes que no son todos los que están. Se echan en falta programas míticos de los inicios de la televisión en España, como 'Reina por un día' o 'La casa de los Martínez'. Ya sé que no existen grabaciones de esos tiempos y apenas queda algún superviviente, pero la televisión nos ha acostumbrado a reconstrucciones a base de infografías y recreaciones virtuales, por lo que se podía intentar hacerlo. La historia de la televisión en España está por hacer. El problema está en que cada cadena solo habla de sus programas, agravado por que canales como Telecinco, al menos en la era Vasile, no autorizaban al resto a emitir sus imágenes. Acuérdense de cómo se le hizo la vida imposible a 'Sé lo que hicisteis...'. El día que se pueda hacer una verdadera historia de la televisión se merecerá un repique de campanas, como si fuese un sábado de Gloria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión