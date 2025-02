Comenta Compartir

Hay documentales que, aunque no desvelen nada nuevo, resultan imprescindibles. Esto sucede con la que fue llamada en sus inicios como 'La hija del tendero', ... pero que ha sido conocida por todos como 'La dama de hierro'. Evidentemente me refiero a la que fue primera ministra británica Margaret Thatcher, impulsora de las salvajes políticas neoliberales en su país, sobre la que Movistar Plus+ estrena este jueves 'Thatcher: el legado de hierro', una mirada sobre la vida de la política conservadora, hija de tenderos, que con su locura neoliberal (son palabras del documental), desmanteló los servicios públicos británicos y fomentó la codicia de los banqueros. Nada nuevo, pero que convienen tenerlo muy presente aquí y ahora, por lo que su emisión en Movistar Plus+ no puede ser más oportuna.

El documental, en sus concisos 60 minutos, comienza con las manifestaciones de alegría en las calles londinenses por la muerte de Thatcher, para contarnos su vida: Su entrada en política de la mano del Partido Conservador, su paso como ministra de educación hasta llegar a ser Primera Ministra tras una histórica derrota de los laboristas. Su mandato llenó los 80, años del terrorismo del IRA, de las altas tasas de paro siempre en aumento, del debilitamiento de los potentes sindicatos obreros, incluido del todopoderoso minero, que consideraba como el enemigo interno, de la privatización de las empresas públicas, de la guerra de las Malvinas, que le propició un balón de oxígeno cuando su popularidad caía en picado… Parece que son cosas de ahora mismo, pero esto sucedía en la Inglaterra de los 80, hace 40 años. Se suele decir que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, y en este sentido el documental finaliza con una frase premonitoria: 'Thatcher no está muerta'.

